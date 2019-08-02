«Новые аресты не за горами»

Мэрия Москвы анонсировала на 3 августа большой бесплатный фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького. В этот же день готовится несанкционированная акция оппозиции. Правоохранители предупреждают граждан о недопустимости участия в подобных мероприятиях. 2 августа опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян поддерживает жесткие действия полиции против нарушителей общественного порядка. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти пытаются найти альтернативу силовым решениям.

Шашлык и популярная музыка против несанкционированного митинга — на этот раз российская власть решила, что называется, перехватить у оппозиции повестку дня. В Парке Горького анонсирован бесплатный концерт чуть ли не всех возможных российских звезд с одновременной раздачей жареного мяса. Мероприятие планируется грандиозное — «Чайф», «Сплин», «Браво» и многие другие. В целом 3 августа в Москве обещает быть очень насыщенным: плюс столичное футбольное дерби «Спартак»-«Динамо» и «Пикник “Афиши”» — нелегкий день для полиции и Росгвардии.

Одновременно идет наступление по другим направлениям — правоохранители, Центризбирком предупреждают граждан и оппозиционных лидеров, кто еще не сидит в изоляторе, о том, что нельзя выходить на незаконные акции.

Вышли результаты опроса государственного ВЦИОМа, где черным по белому написано: 70% россиян и свыше 60% москвичей согласны с тем, что незаконные акции нужно жестко пресекать, то есть желающие раскачать лодку — в меньшинстве.

Федеральный центр продолжает держать паузу, высказывается лишь Элла Памфилова. ЦИК рассматривает жалобы отвергнутых кандидатов, пока что здесь не видно какой-либо сенсации. От московских властей есть единственное заявление — Сергея Собянина от 30 июля, где было сказано и о субботней акции. Наверное, можно считать это выступление программными тезисами: «Либертарианской партии, изъявившей желание провести митинг, было предложено организовать его на проспекте Сахарова. Но ее лидеры отказались от согласованных акций. Похоже, для горожан готовится новая провокация».

Тем временем, суды начали аресты по уголовным делам, заведенным после прошлой акции 27 июля. Заодно появились комментарии от власти, что все это, возможно, координируется из-за рубежа, то есть органы предотвращают очередную «цветную революцию» — это все козни мировой закулисы и «пятой колонны». Давно мы этого не слышали. Вероятнее всего, на экраны скоро выйдут соответствующие расследования федеральных каналов — нужно же подтверждение. Уже вошли в обиход термины «новая Болотная» и «болотные дела». Новые аресты не за горами. Далеко идущие выводы о дальнейшей судьбе протеста делать рано.

Тем не менее, события серьезно отличаются от того, что происходило в 2011-2012 годах.

Тогда происходящее называли «бунтом норковых шуб». А сейчас новость номер один — это 20 млн бедных по стране, тогда не было «мусорной проблемы», Сибирь, может быть, горела, но не так ярко, как сейчас. Если бы этого всего не было, можно было бы сказать: опять эти интернет-хомячки с жиру бесятся. Но сейчас уже и беситься-то не с чего. Теперь говорят: политический кризис. Такие вот новации.