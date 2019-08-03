Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа. «По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык Live"»,— говорится в сообщении коллектива в Facebook.

«В последний момент мне понадобилось некоторое время, чтобы проанализировать ситуацию, потому что все развивалось очень быстро, пришлось сопоставлять происходящее прямо на бегу, можно сказать. Тем не менее это решение было принято вчера вечером»,— заявил Business FM господин Кортнев.

«Это, конечно, моя собственная ошибка, моя и моей администрации, мы просто не сопоставили время мероприятия. Это я не обратил внимания на дату и на время происходящего»,— сказал он.

Алексей Кортнев сообщил, что считает для себя неприемлемым вести развлекательные мероприятия в тот момент, когда в его городе происходят задержания, возможно, избиения. «Будем надеяться, что без этого обойдется, но вряд ли обойдется»,— сказал он.

Напомним, мэрия Москвы объявила о фестивале 31 июля — за три дня до проведения несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Некоторые музыканты при этом узнали о своем участии в «Шашлык Live» только из сообщения мэрии. В частности, лидер группы «Браво» Евгений Хавтан заявил «Дождю», что коллектив поставили в афишу без их согласования, коллектив на фестивале выступать не планирует.

Мэрия анонсировала выступления групп «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова. «Посетителям фестиваля предложат классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам с оригинальными и необычными приправами и соусами»,— говорится в сообщении на сайте мэрии.

Сегодня, 3 августа, проходит очередная несогласованная акция из-за выборов в Мосгордуму. Полицейские уже задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и одного из незарегистрированных кандидатов Любовь Соболь. Полицейские усилили охрану в центре Москвы. Пользователи сообщают о перебоях со связью.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.

Подробнее об арестах на прошлой акции 27 июля — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».