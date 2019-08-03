«Людей просто выхватывали из толпы»

Шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы планировалось провести на Бульварном кольце. Однако основные события развернулись на Пушкинской и Трубной площадях. ГУВД по Москве сообщило о 600 задержанных. Эта цифра совпадает с данными правозащитников. Как передает с места событий корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов, полицейские полностью зачистили Пушкинскую площадь.

— Подойти на Трубную площадь сюда было не так-то просто, потому что с Пушкинской площади изначально полиция перекрыла доступ к Страстному бульвару, вернее, к скверу. Он опустел и был оцеплен сотрудниками Росгвардии. Но удалось пройти в итоге мимо здания Мосгордумы через оцепление. Видимо, здесь, помогли журналистские документы. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии выстроились цепью практически по всей длине площади, и на пересечении ее с бульваром стоит как минимум четыре полицейских автобуса.

Если примерно посчитать, соотношение полицейских и протестующих где-то 1 к 1. На Пушкинской площади преобладают полицейские — они очистили ее. Просили людей и журналистов уходить с нее. Иногда даже возникал вопрос, куда, поскольку ОМОН просил выйти людей на тротуар, а дальше была только проезжая часть, а с другой стороны также стояла цепь из ОМОНа, которая никуда никого не пускала. Поэтому людям пришлось побродить довольно много для того, чтобы найти возможность хоть как-то выйти с Пушкинской площади.

Те, кого ОМОН вытеснил с Пушкинской площади, по бульварам направились в сторону «Трубной», в сторону «Тургеневской». Я стал свидетелем любопытного момента. На пересечении Петровки и Страстного бульвара стоит пост ГИБДД и сотрудник, который регулирует светофоры в том числе. К этому человеку подошел мужчина довольно плотного телосложения в штатском, показал какое-то удостоверение, видимо, сотрудника правоохранительных органов, и заявил о том, что нужно задержать автомобиль желтого цвета, на котором якобы создавались пробки на Бульварном кольце. И тут же эта команда была передана по рации. Было даже слышно, что нужно задержать этот автомобиль. Что с ним в итоге сделали, пока непонятно, но команды такие отдавались.

Если говорить про Пушкинскую площадь, народ теснился ближе к каким-то ограждениям, к фонтанам и группировался как-то там, поскольку стоящих отдельно людей практически не было. ОМОН старался очистить все свободное пространство. Людей просто выхватывали из толпы. И тех, кто не сопротивлялся, просто под руки вели в автозак, тех же, кто пытался хотя бы каким-то образом не дать себя задержать, брали за руки и за ноги и буквально заносили в автозаки, но перед этим тщательно, очень активно обыскивали. Некоторым даже попадало по разным частям тела. Но, опять-таки, дубинки, по крайней мере, в тех задержаниях, что я видел, практически не применялись. И ОМОНовцы действовали, что называется, просто врукопашную.

Основная масса тех, кто вышел на акцию, не несет практически никакой атрибутики. Единственное, одну женщину задержали за плакат с изображением Владимира Путина, но на нем даже не было целиком видно лицо президента. Одного из мужчин задержали после того, как он стоял в одиночном пикете с небольшим плакатом, на котором было написано: «Долой клопов из Мосгоризбиркома». Он стоял на Тверском бульваре, где одна из кандидатов в депутаты Елена Русакова, по ее собственным словам, проводила встречу со своими избирателями. И после того, как этот мужчина постоял в этом пикете, ОМОНовцы подошли к нему и в довольно грубой форме стали отводить в автозак. Мужчина кричал, что это незаконно, но ничего с этим поделать не смог и тоже оказался в числе задержанных.