ООН: за полгода убиты или ранены почти 4 тысячи мирных афганцев

Миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) опубликовала доклад с данными по числу жертв и пострадавших среди мирных жителей Афганистана в ходе военных действий против исламистских террористических группировок. По данным организации, за первые шесть месяцев 2019 года жертвами боевых действий стали не менее 3812 афганцев: 1366 были убиты, 2446 ранены. Авторы доклада отмечают, что общее число убитых и раненых на 27% ниже, чем за первые шесть месяцев 2018 года. Тем не менее «масштаб ущерба, наносимого мирным жителям, остается шокирующим и неприемлемым», и необходимо «делать больше» для того, чтобы изменить ситуацию.

По данным UNAMA, по-прежнему наибольшее число жертв и пострадавших среди мирных жителей Афганистана — результат действий антиправительственных формирований. Из них 38% (1437 человек: 423 убиты и 1014 ранены) — дело рук боевиков движения «Талибан» и 11% (89 убиты и 334 ранены) — боевиков ИГ (обе организации запрещены в РФ). Есть погибшие и раненые также в результате действий афганских сил безопасности (263 убиты и 422 ранены), проправительственных вооруженных сил (52 убиты и 39 ранены), а также международных вооруженных сил, возглавляемых НАТО (314 человек убиты и 143 ранены).

Алена Миклашевская