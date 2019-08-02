«Ростов» может остаться без стадиона

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по скандальному матчу второго тура «Ростов»—«Спартак», по завершении которого имела место стычка между болельщиками «Спартака» и ОМОНом, в результате которой были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. КДК признал «Ростов» виновным в необеспечении безопасности на стадионе, «поставившем под угрозу безопасность лиц, находящихся на арене». В результате «Ростов» был наказан проведением двух домашних матчей на нейтральном поле условно. До конца сезона для ростовчан установлен испытательный срок.

В пятницу КДК РФС вынес решение по инцидентам, имевшим место во время и после состоявшегося 20 июля матча второго тура первенства России «Ростов»—«Спартак» (2:2). По завершении игры, проходившей на «Ростов-Арене», зрителей из фан-сектора «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Позднее появилось видео, на котором видно, что в толпу фанатов, не проявлявших агрессии, врываются омоновцы и начинают бить их резиновыми дубинками. В результате были задержаны восемь человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Случившееся вылилось в полноценный скандал. «Спартак» даже обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку правомерности применения полицией силы.Ее результаты пока неизвестны. Но футбольные санкции КДК, который, отметим, не уполномочен рассматривать действия полиции, уже вынес.

«Рассмотрев доводы сторон, мы решили за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на арене, а также за иные нарушения регламента чемпионата России по футболу оштрафовать “Ростов” на 650 тыс. руб. И обязать “Ростов” провести два домашних матча чемпионата России на нейтральном поле условно»,— сказал глава КДК РФС Артур Григорянц на пресс-конференции.

«Принято решение установить для “Ростова” испытательный срок до окончания сезона-2019/20, а также предупредить, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции»,— добавил господин Григорянц.

КДК, по словам господина Григорянца, полагает, что «Ростовом» был допущен ряд серьезных нарушений, вызвавших конфликтную ситуацию. «Мы пришли к выводу, что “Ростов” допустил серьезные нарушения при организации безопасности на матче. Также мы установили, что на матче были неправомерные действия со стороны болельщиков “Спартака”. Мы установили, что на трибуне была драка и один из болельщиков применил физическую силу в отношении работника контрольно-распорядительной службы»,— рассказал господин Григорянц.

На решение КДК отреагировал и Российский футбольный союз. В сообщении пресс-службы РФС говорится, что «систему санкций за ошибки в организации матчей РПЛ надо ужесточить, необходимо повысить ответственность всех, кто имеет отношение к безопасности на аренах, принимающих матчи турнира и других профессиональных футбольных лиг».

Арнольд Кабанов