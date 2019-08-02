Стадион «Ростова» условно дисквалифицировали на два матча

Из-за столкновения фанатов «Спартака» с сотрудниками ОМОНа после матча на стадионе в Ростове-на-Дону футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 650 тыс. руб. Также «Ростов-Арена» условно дисквалифицирована на два матча: в случае повторного нарушения ростовчане проведут два матча на нейтральном поле. Эти ограничения основываются на результатах проверок Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС), установивших, что матч «Ростов»—«Спартак» был организован с нарушениями.

«Изучив все материалы, мы пришли к выводу, что принимающей стороной были допущены серьезные нарушения, также были допущены нарушения со стороны "Спартака"»,— сообщил ТАСС глава РФС Артур Григорьянц. Кроме того, московский клуб также был оштрафован на 150 тыс. руб. за неправомерные действия его болельщиков.

Напомним, 21 июля после окончания матча между клубами «Ростов» и «Спартак» на ростовском стадионе «Ростов-Арена» между сотрудниками ОМОНа и болельщиками произошли столкновения. В «Спартаке» заявили, что применения грубой силы со стороны ОМОНа можно было избежать, а задержание подозреваемого в использовании пиротехники провести точечно, «не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тыс. человек более чем на полчаса после завершения матча». В результате были задержаны восемь человек, а один обратился за медицинской помощью.

Российская премьер-лига встала на сторону правоохранителей, назвав их действия «корректными», и оштрафовала «Спартак» на 40 тыс. руб. за использование болельщиками пиротехники. «Спартак» обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов. После инцидента на стадионе РФС принял решение изменить регламент обеспечения безопасности на стадионах с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

Подробнее о столкновении красно-белых и ОМОНа читайте в материале “Ъ” «Недолго файер полыхал».