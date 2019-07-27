Глава СПЧ заявил о необоснованных задержаниях на акции протеста

Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы. «У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке»,— рассказал он «Интерфаксу».

«Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами»,— сообщил господин Федотов. Он заявил, что «придется поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии».

Сегодня в столице проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным «ОВД-Инфо» на 17:54, задержаны 599 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

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