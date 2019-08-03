Вторичное жилье снижает темпы роста

Средняя стоимость вторичного жилья в июле в России практически не выросла, составив почти 65 тыс. руб. за кв. м. Однако в некоторых регионах стоимость недвижимости начала снижаться. Так, в Москве средняя однокомнатная квартира за месяц подешевела более чем на 2%. Сейчас такие лоты предлагаются почти за 7,5 млн руб.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России по итогам июля составила 64,95 тыс. руб. за кв. м — это на 0,2% выше итогового показателя июня и на 7% выше значения аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят в «Авито недвижимость». Аналитики поясняют, что текущая динамика соответствует показателям прошлых месяцев. В ЦИАН отмечают похожую динамику: согласно данным сервиса, в среднем в июле вторичное жилье в городах-миллионниках подорожало на 0,6%. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов поясняет, что динамика цен на вторичном рынке сейчас соответствует изменениям в сегменте новостроек.

«Рост цен замедляется и в годовом выражении: во втором полугодии прошлого года цены как раз начали расти и эффект низкой базы постепенно сходит на нет»,— добавляет господин Попов.

Согласно данным ЦИАН, за последний месяц заметнее всего, на 1,4%, подорожали квартиры в Перми: сейчас вторичная недвижимость здесь продается в среднем по цене 59,7 тыс. руб. за кв. м. При этом в годовом выражении рост составил всего 7%. Гораздо более заметной оказалась годовая динамика в Казани и Красноярске, где цены выросли на 13%, до 80,4 тыс. и 60,9 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость целой однокомнатной квартиры, следует из расчетов «Авито недвижимость», сильнее всего за год выросла в Санкт-Петербурге, на 18%, до 4,62 млн руб. Самые доступные квартиры сейчас предлагаются в Челябинске — в среднем за 1,52 млн руб. За год стоимость вторичной недвижимости здесь выросла на 2,5%, а за месяц — на 0,62%.

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко обращает внимание на сезонную динамику в южных городах. Например, в Сочи, по его словам, за месяц вторичные квартиры подорожали на 15,6%, до 123 тыс. руб. за кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года прирост при этом составил 1,1%. В Севастополе цены за месяц выросли на 9%, а за год — на 1,5%, до 95,6 тыс. руб. за кв. м. В Москве, согласно расчетам «Авито недвижимость», однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 7,43 млн руб. По сравнению с июнем показатель снизился на 2,13% — это самое заметное падение среди всех рассматриваемых аналитиками городов. Относительно июля прошлого года рост составил 0,74%, оказавшись минимальным по стране.

Сохранения именно такой динамики в Москве в перспективе ждет управляющий партнер «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик.

По словам госпожи Толстик, речь будет идти о стагнации или даже снижении цен на московскую недвижимость в пределах 5%. Перспектив для роста показателя до нового года эксперт не видит.

Сейчас на стоимость недвижимости влияет нестабильная политическая обстановка и снижение стоимости валют, считает Марина Толстик. Управляющий директор «Авито недвижимость» Иван Дубровин не ждет значительного изменения цен и спроса на вторичном рынке в ближайшей перспективе в целом в России. «Часть покупателей может сфокусироваться на нем до прояснения ситуации в сегменте новостроек, но процент не будет очень значительным для обоих рынков»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова