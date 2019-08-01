Курс доллара. Прогноз на 1—2 августа

ФРС ожидаемо снизила ставку на 25 б. п., однако часть участников рынка может быть разочарована таким решением. Наиболее «опасной» фразой в заявлениях главы регулятора стал тезис о том, что данное снижение ставки не является началом полноценного цикла снижения ставок в США. Такой пассаж может в определенной мере ослабить чаяния инвесторов в бесконечной и масштабной поддержке рыночного роста со стороны американского регулятора. В результате на рынках могут сформироваться настроения неудовлетворенности. В таких условиях, вероятно, можно будет наблюдать сдержанную динамику рисковых активов. Риск-аппетиты инвесторов будут под давлением еще несколько дней, что вряд ли позволит рублю сформировать какое-либо значительное укрепление. Ожидаем движения курса доллара в диапазоне 63,4–64,5 руб./$ в перспективе ближайших семи дней.

Константин Кочергин, директор казначейства

Прогнозируем ослабление рубля на фоне укрепления доллара США по итогам решения ФРС по процентной ставке. Так, американский регулятор снизил процентную ставку на 0,25 п. п., до 2–2,25% годовых. Кроме того, с 1 августа ФРС прекращает операции по сокращению баланса. Тем не менее рынок отреагировал небольшим разочарованием и укреплением доллара против остальных валют. Участники были уверены, что снижение ставок войдет в стадию цикла. Но председатель ФРС прокомментировал, что это не начало длинного цикла снижений ставок: «Я не говорю, что это единоразовое решение или что-то подобное. Я сказал, что если вы думаете о цикле снижения ставок, когда этот процесс продолжается длительное время, то комитет сейчас не видит в этом необходимости. Мы могли бы пойти на это, если бы увидели реальную экономическую слабость. Это не то, что мы видим». Результатом данного комментария стало снижение фондовых индексов США, котировок нефти и золота. Что касается рубля, то он выглядит довольно устойчиво на фоне других рисковых активов. Решение ФРС не удовлетворило президента США Дональда Трампа, который оценил снижение на 0,25 п. п. недостаточным и в очередной раз раскритиковал председателя ФРС. В четверг и пятницу институциональные игроки будут отыгрывать комментарии ФРС и американского президента, поэтому рисковые активы, в том числе и рубль, окажутся под давлением. Курс доллара будет находиться в диапазоне 63,25–64,25 руб./$.