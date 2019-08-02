Медведев поручил конфисковывать используемую при незаконной рубке леса технику

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконной рубке леса. «Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса,— это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем любая техника,— изымались, то есть конфисковывались, в доход бюджета»,— сказал господин Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, аналогичный подход будет применен к сфере рыбного промысла. «Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям»,— заявил премьер-министр.

Ранее глава правительства поручил Минприроды до 15 августа представить предложения по улучшению законодательства по охране леса и правил определения зон контроля лесных пожаров. Господин Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету России и МВД проверить ситуации, когда лес могли поджигать специально, чтобы скрыть незаконную вырубку деревьев.

За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%. К 31 июля она превысила 3 млн га. Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 — в Иркутской области и 94 — в Красноярском крае. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. Из-за разгула стихии в 42 субъектах России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и одном муниципальном районе Бурятии — введен режим ЧС.

Подробнее о потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».