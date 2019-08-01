Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию законов об охране леса

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды до 15 августа представить предложения по улучшению законодательства по охране леса и правил определения зон контроля лесных пожаров. «Есть такое понятие — “установление зон контроля”. Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, где непосредственно пожар, где бушует пламя, но не распространяются, например, на зоны задымления»,— сказал господин Медведев на совещании в Чите (цитата по «Интерфаксу»).

Минприроды также дано поручение подготовить предложения по созданию лесопожарного центра в Сибирском федеральном округе, который будет отслеживать, проводить профилактику и оперативно тушить огонь в лесу.

Господин Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету России и МВД проверить ситуации, когда лес могли поджигать специально, чтобы скрыть незаконную вырубку деревьев.

Лесные пожары начались около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».