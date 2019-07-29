Гарь от пожаров разносится по регионам

В Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Частично особое положение коснулось и Бурятии, сообщили в МЧС. Эти регионы вместе с Республикой Саха считаются самыми проблемными на данный момент. О том, что площадь пожаров растет, стало известно на прошлой неделе. Росгидромет опубликовал в понедельник снимки пожаров из космоса — на них видно более 500 очагов и тянущийся к югу страны дым.

Гарь быстро разносится ветром в соседние регионы. Не исключено, что в ближайшее время последствия пожаров дойдут и до Москвы. Ситуация на данном этапе полностью метеозависима. И пока прогнозы неутешительны, отметила сотрудник погодного центра «Фобос» Елена Волосюк: «По данным “Авиалесоохраны” в утро понедельника в России действовало 110 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Половина из них приходилась на Иркутскую область, 15 зафиксированы на землях лесного фонда в Красноярском крае, еще 25 очагов возгорания тушат в Якутии. Но огнем охвачены еще большие по площади территории. В Республике Саха горит более 1 млн га тайги, в Красноярском крае — 961 тыс. га леса, более 550 тыс. га горят на севере Иркутской области. За этими районами ведется постоянно наблюдение из космоса. В Иркутске весь день шел дождь, ночью и утром в городе местами еще пройдут небольшие дожди, сохранится порывистый северо-западный ветер. Днем дожди прекратятся, ветер стихнет, лесопожарная обстановка здесь будет оставаться непростой».

В Рослесхозе не считают ситуацию с лесными пожарами в Сибири кризисной. В агентстве заявили, что площадь возгораний сейчас в два раза меньше, чем в то же время в прошлом году. По данным «Гринпис», леса горят на территории более чем в 3 млн га, то есть примерно на площади, сопоставимой с территорией всего Крыма или Бельгии. При этом большинство пожаров не тушатся. На днях в Рослесхозе заявили, что это экономически нецелесообразно. А губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече со студентами заявил, что операция по тушению может быть даже опасной. Журналист из Красноярска Василий Дамов отметил, что благодаря ветру дышать в городе стало чуть легче: «Стало существенно лучше, чем было, например, неделю или полторы назад. Дымка стала меньше, а воздух чище, но при этом мы понимаем, что леса в крае горят, и площадь пожаров увеличивается. Просто, видимо, ветер несет это все в другую сторону. Но источник проблемы не исчез, ситуация с ним стала хуже. Глава региона обратился к крупнейшим предприятиям с инициативой — снизить выбросы каким-то образом. Но, мне кажется, что в той дымке, которая висела над Красноярском полторы недели, выбросы промышленных предприятий — это не основная проблема».

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Накануне стало известно, что дым от пожаров дошел и до южных областей Казахстана. Как сообщил журналист из Астаны Илья Астахов, дымка видна невооруженным глазом: «В последние выходные как будто туман какой-то стоит и запах неприятный. Не сказать, что это прямо критично на мне сказалось, но чувствуется, что что-то не так. Сначала думали, что, может, это ТЭЦ или еще что-то, что это наша проблема. Потом оказалось, что нет».

Петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации в Сибири из-за лесных пожаров подписали за пять дней почти 500 тыс. человек.

Александра Козлова