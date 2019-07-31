«Власти спрятались за регламенты»

Чрезвычайная пожарная опасность на востоке Сибири сохранится как минимум до 2 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ситуацию в регионе сложной. По его мнению, она требует координированных действий. Заодно премьер отчитал губернаторов, которые пытаются переложить ответственность на Федеральный центр. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что проблему лесных пожаров придется решать на высшем уровне.

Дмитрий Медведев провел специальное совещание с вице-премьерами по ситуации в Сибири. Кратко его итоги можно сформулировать следующим образом: лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля политического руководства страны и этот контроль необходимо оперативно восстановить. Хотя при этом прямой угрозы населенным пунктам вроде как и нет. Однако, возможно, все это до поры до времени. Как выразился премьер-министр, «прогноз сложный». В этой связи в регион командируется министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, чтобы на месте решить, как обуздать стихию. Кроме того, глава правительства жестко высказался в отношении губернаторов, которые «не должны говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом».

Судя по всему, Дмитрий Анатольевич послушал выступление главы Красноярского края Александра Усса. Местный руководитель, как известно, прочитал студентам лекцию о том, что тушить лесные пожары, по сути дела, бесполезно, потому что это природные явления сродни образованию айсбергов. В Москве, видимо, не одобрили такой трактовки событий. Тем более что Усс уже не в первый раз блещет словом в разговоре с электоратом. И, наконец, исходя из выступления Медведева, можно сделать вывод, что в первую очередь за все отвечают местные, а не федеральные власти.

Действительно, ситуация сложилась несколько странная. Мы каждый день слышим о том, что площадь пожаров увеличивается. Города и деревни буквально задыхаются в дыму. А власти при этом успокаивают, мол, ничего страшного, горит там, где должно гореть. Чрезвычайная ситуация сложилась в так называемых контрольных зонах, где тушить ненужно, потому что они далеко от населенных пунктов. Другое дело — охранные зоны, где ликвидировать возгорание необходимо. В них пока все более или менее нормально. Здесь нелишне вернуться опять к заседанию у премьер-министра. Прогнозы сложные — все может измениться. Сегодня горит в контрольных, а завтра уже в охранных. И, опять же, существует фактор дыма, который распространяется за предусмотренные регламентом границы и так и норовит попасть в населенные пункты. Власти и МЧС понадеялись было на дожди, а они отказываются идти. Потому что, как объясняют в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, возникли аномальные явления — над пожарами циклоны не образуются. И дожди, соответственно, на пожары не проливаются.

Сейчас вроде границы этих самых зон собираются пересматривать и расширить географию тушения. Но пожар же не будет ждать законодательных изменений — он продолжает наступать.

И опасность возникает серьезная, здесь уже не до шуток. К этому примешивается политика. В сентябре (через месяц) — региональные выборы. Все это некстати.

Получается так: власти спрятались за регламенты. Угрозы недооценили. Если что, местные губернаторы крайние. Похоже, сибирские пожары перемещаются на кремлевский уровень. Одним дождем уже не обойтись — нужно принимать некие меры. И, наконец, все эти пассажи про айсберги настроения точно не улучшают. Скорее наоборот.