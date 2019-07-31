Участковые предупреждают москвичей «о недопустимости антиобщественного поведения»

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов сообщил “Ъ”, что участковые уполномоченные в Москве сегодня, 31 июля, обходят дома задержанных на акции 27 июля и объявляют предостережения. По словам господина Глухова, предостережения сегодня могут получить 1373 человека, задержанных в субботу на несанкционированной акции.

«Бланки с предостережениями — это распечатанные на принтере шаблоны, куда осталось от руки вписать данные человека,— рассказал “Ъ” Алексей Глухов.— Не исключаю, что такие шаблоны были розданы участковым уполномоченным, чтобы они обошли всех задержанных на акции 27 июля в Москве. Это значит, что речь может идти не только о сотнях людей, которые провели ночь с 27 на 28 июля в московских ОВД, но и обо всех задержанных — более чем о 1300 гражданах. В предостережении сказано, в частности, о «недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения гражданина».

Первым фотографию документа опубликовал в Telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Через несколько минут после этого юристы «Апологии протеста» составили памятку для тех, кто сегодня может получить подобные предостережения. В ней адвокаты объясняют, что подобное предостережение «юридически не более чем разъяснение законодательства и не может повлечь правовые последствия».

«Я не рекомендую подписывать подобное предостережение, пусть ищут понятых и фиксируют отказ от подписи,— пишет автор памятки Алесей Глухов, отмечая, что основной целью такой бумаги может являться «запугивание с целью вашего отказа от участия в мирных акциях в будущем». Отметим, что сегодня адвокаты «Апологии протеста» также сообщали о «протестном соцопросе», который проводит в Москве Независимая исследовательская компания. Опрос москвичей проводится по телефону, респондентам предлагается ответить на вопросы «Как вы относитесь к акциям протеста?» и «Допускаете ли вы возможность своего участия в таких протестных акциях?».

По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию 27 июля пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Либертарианская партия подала заявку о проведении митинга 3 августа на Лубянской площади. После того как представители мэрии предложили выбрать другую точку, организаторы заявку отозвали. Полиция призвала не участвовать в несогласованной акции. В мэрию Москвы также поданы заявки на митинги 10 и 11 августа.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».

Мария Старикова