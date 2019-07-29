Минздрав предлагает премировать врачей за обнаружение онкологии при диспансеризации

Минздрав России предлагает выделять из федерального бюджета средства на дополнительное премирование врачей за своевременное выявление онкологии у пациентов, которые проходят диспансеризацию или профосмотр. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации»,— говорится в пояснительной записке. Таким образом в случае нахождения онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, предусмотрена плата в 1 тыс. руб.: 500 руб. ответственному за медосмотр или диспансеризацию, еще 500 руб. остальному медицинскому персоналу.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с января 2020 года.

Ранее Минздрав сообщил, что во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек). Среди обнаруженных онкологий около половины находились на первой и второй стадиях.

О том, что врачам не хватает знаний для раннего выявления рака, читайте в публикации “Ъ”.