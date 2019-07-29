Долговой поворот

Международные инвесторы, обеспокоенные перспективами мировой экономики, активно перераспределяют свои вложения. По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе глобальные фонды акций лишились $7 млрд, тогда как в облигационные фонды поступило $38 млрд. Российские фонды акций потеряли около $130 млн, фонды облигаций получили $75 млн. Портфельные инвесторы охотно покупают российский долг, который выглядит привлекательным на фоне ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ.

Отток средств иностранных инвесторов с российского рынка акций на минувшей неделе резко ускорился, свидетельствует оценка “Ъ”, основанная на данных BofA Merrill Lynch и BCS Global Markets (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research — EPFR). За неделю, закончившуюся 24 июля, международные инвесторы вывели суммарно с российского рынка акций $130 млн. Это в 2,5 раза больше оттока, зафиксированного неделей ранее.

Усиление оттоков с российского рынка акций произошло на фоне общего падения спроса международных инвесторов на рисковые активы. По данным EPFR, на прошлой неделе фонды, ориентированные на emerging markets, потеряли $1,3 млрд — в десять раз больше оттока на предшествующей неделе. Фонды развитых стран потеряли $5,7 млрд против $6,3 млрд притока неделей ранее. Осторожность инвесторов вызвана слабыми статистическими данными, выходящими в последнее время в Европе (снижение индекса PMI Германии) и Азии (данные по экспорту и инвестициям в Корее и Сингапуре). «Все больше косвенных признаков того, что на фоне так и не разрешенного торгового конфликта между Китаем и США темпы роста мировой экономики стали замедляться. На таком фоне имеет смысл сокращать долю вложений в чувствительные к этому акции»,— отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

Отток из акций можно объяснить еще и фиксацией прибыли после значительного роста цен с начала года, считает аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова. С начала года мировые индексы выросли на 20–40%, при этом российские индексы оказались в числе лидеров роста. В начале июля индекс Московской биржи впервые в истории превысил уровень 2800 пунктов, прибавив с начала года более 20%. Правда, на фоне усилившегося оттока инвестиций он начал терять позиции и по итогам минувшей пятницы закрепился возле отметки 2715,7 пункта, потеряв от пика около 5%.

Впрочем, международные инвесторы не уходят с российского рынка, а перераспределяют вложения в пользу облигаций. Что также соответствует общему тренду. По оценкам “Ъ”, на минувшей неделе в российские облигационные фонды было инвестировано $75 млн — в полтора раза больше, чем на предшествующей неделе. За этот период в глобальные фонды облигаций и денежного рынка поступило свыше $36 млрд — вдвое больше, чем было инвестировано на предшествующей неделе. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, рост интереса к облигационным фондам обусловлен трендом на смягчение денежно-кредитной политики мировыми регуляторами. В минувшую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 7,25%. Аналогичного шага инвесторы ждут на этой неделе от Федеральной резервной системы США, а до конца года — и от ЕЦБ. «Российские бонды привлекают инвесторов не только сохраняющимся потенциалом роста цен за счет смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, но и высоким кредитным качеством»,— считает Дарья Желаннова.

В ближайшие недели основные тренды на рынках сохранятся неизменными — оттоки из акций и притоки в облигации, считают аналитики. «Не думаю, что заседание ФРС (завершится в среду.— “Ъ”) преподнесет большой сюрприз рынкам»,— отмечает Георгий Окромчедлишвили. Только в случае снижения ставки и подтверждения курса на дальнейшее смягчение монетарной политики, подчеркивает Александр Бахтин, глобальный финансовый рынок получит драйвер для роста.

Виталий Гайдаев