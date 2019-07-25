Матвиенко: кандидатам в Мосгордуму могли несправедливо отказать в регистрации

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко допустила, что из 57 кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, есть те, которые «несправедливо не зарегистрированы». На пресс-конференции она заявила, что в случае подтверждения, что человек был незаконно не зарегистрирован, люди, которые стоят за этим, «должны понести наказание» в соответствии с действующим законодательством.

«В законодательстве все прописано — куда человек должен обратиться — в Московскую городскую избирательную комиссию, в Центризбирком, дальше в суд, надо оперативно этот путь пройти и доказать аргументированно, что его незаконно сняли»,— приводит «Интерфакс» слова госпожи Матвиенко.

Нынешнее избирательное законодательство «работает, позволяет избегать серьезных нарушений» и не нуждается в срочном изменении, считает спикер СФ. «Бывают нарушения, они выявляются, но их стало гораздо меньше и спрос за них гораздо строже, вплоть до уголовной ответственности по отношению к избирательной комиссии. Очень часто срабатывает человеческий фактор»,— отметила Валентина Матвиенко. При этом она не исключила, что в будущем появятся предложения по изменению законодательства, которые можно будет рассмотреть.

Ранее сегодня о необходимости изменения законодательства сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его мнению, именно им при проверке подписей руководствуются комиссии, а сложившаяся ситуация вызвана имеющимися в законодательстве недочетами.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. 22 июля Дмитрий Реут сообщил, что жалобы в МГИК подали 12 незарегистрированных кандидатов.

С середины июля в Москве проходят несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов. Накануне СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов, проходивших в Москве в июле. В домах оппозиционных кандидатов проходят обыски, их вызывают на допрос.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».