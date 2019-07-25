Мосгоризбирком выполнит рекомендации Общественной палаты при проверке подписей кандидатов

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил «Интерфаксу», что комиссия «приняла к руководству» рекомендации Общественной палаты (ОП) Москвы при проверке жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он напомнил, что, в частности, ОП рекомендовала «в случае допущенных ошибок ввода принимать решение в пользу кандидатов», а подписи с помарками и исправлениями в персональных данных считать достоверными.

По словам господина Реута, просьба «учитывать волеизъявление избирателей» при наличии сомнений по поводу выводов графологов — «вопрос двоякий». «Некоторые заявления были написаны не лично избирателями, а подписи не были засчитаны по другим основаниям, неправильно оформлен подписной лист. Если будут оригиналы, их нужно учитывать и рассматривать в совокупности»,— сказал он агентству.

Член МГИКа также высказал мнение, что сложившаяся ситуация вызвана тем, что комиссии при проверке подписей руководствуются законодательством, но, «очевидно, назрела необходимость» его изменения.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. 22 июля Дмитрий Реут сообщил, что жалобы в МГИК подали 12 незарегистрированных кандидатов. После того как МГИК их либо удовлетворит, либо нет, незарегистрированные кандидаты могут подавать жалобы в ЦИК.

С середины июля в Москве проходят несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов. Накануне СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов, проходивших в Москве в июле. По мнению ведомства, акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Имена фигурантов не называются. В домах независимых кандидатов проходят обыски, Любовь Соболь вызвали на допрос.

О рассмотрении апелляции читайте в публикации “Ъ” «Совет по правам кандидатов».