Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос. «В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч.»,— написала она в Twitter.

Госпожа Соболь рассказала, что звонивший представился следователем и отказался сообщить какие-либо подробности. «Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь»,— заявила она.

Любовь Соболь предположила, что допрос будет в рамках уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов. «Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму — в 11 утра. Видимо, не дойду»,— сообщила она.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов. Имена фигурантов не называются.

О рассмотрении апелляции читайте в публикации “Ъ” «Совет по правам кандидатов».