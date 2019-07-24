Антипинский НПЗ «задолжал» бывшему топ-менеджеру «золотой парашют»

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ хочет получить от завода «золотой парашют». Сам Геннадий Лисовиченко находится в розыске. Оказалось, он уже год пытается получить от предприятия обещанную премию в $10 млн за свою работу. По данным газеты «Ведомости», в суд он обратился в июне, а на прошлой неделе СК заподозрил топ-менеджера в злоупотреблении полномочиями во время работы на предприятии. Насколько оправданы требования бывшего топ-менеджера? И каковы шансы получить деньги? Разбирался Владислав Викторов.

Общая сумма требований бывшего гендиректора Антипинского НПЗ — $12 млн, $2 млн из которых — это штрафы и пени за просрочку выплаты. Как утверждает Геннадий Лисовиченко, он должен был получить деньги за успешную работу. В 2008 году совет директоров поставил перед ним задачу значительно повысить производительность завода, а взамен обещал $10 млн. Все документы Лисовиченко приложил к исковому заявлению. $10 млн, которые требует топ-менеджер, — внушительная сумма, но партнер и управляющий директор московского офиса компании BCG Сергей Ишков считает, что для нефтяной отрасли это скромная выплата. Отказать в ней совет директоров мог только по одной причине — если с поставленной задачей управленец не справился, отметил господин Ишков: «Если вы поднимете результаты топ-менеджеров российского финансового нефтяного сектора, то десятки миллионов долларов не вызывают бурной реакции. Надо, конечно, посмотреть на размер прибыли этого НПЗ, но в принципе порядок таких цифр может быть логичным. Другое дело, что решение о выдаче вознаграждения принимается, только если KPI действительно были четко закреплены и достигнуты».

О результатах работы Геннадия Лисовиченко представители Антипинского НПЗ сейчас не говорят. Их больше смущают сами документы, которые он представил в суде. Как заявили на предприятии газете «Ведомости», приказ о премировании самого себя Лисовиченко подписал за день до увольнения, а в тексте иска много нестыковок. Например, бывший топ-менеджер указал протокол совета директоров от февраля прошлого года, а в конце текста упоминается тот же документ, но уже от февраля 2008-го. Ни одного из этих документов у завода нет.

Правда, если у самого Лисовиченко на руках оригинал, то спор разрешить будет просто, но пока это больше похоже на подлог, считает адвокат Денис Шашкин: «Если человек единолично издал приказ без согласования с советом директоров, то, следуя судебному акту вышестоящих инстанций, берусь предположить, что ему в иске откажут. Все зависит от пакета документов: если Геннадий Лисовиченко перестраховался, заготовил все необходимые бумаги, и у него был юридический консультант при заключении трудового договора, то шансы есть».

На этом фоне может показаться, что следствие неслучайно решило проверить работу Геннадия Лисовиченко. Его подозревают в заключении невыгодных для НПЗ сделок, которые нанесли ущерб предприятию в 35 млн руб. Что касается дела о выплате «золотого парашюта», то, как указано на сайте суда, рассматривать его начнут 30 июля.

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В компании New Stream бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова не стали комментировать информацию о решении совета директоров о награждении Геннадия Лисовиченко. Сам же господин Мазуров находится в СИЗО. Его обвиняют в хищении почти 2 млрд руб. у Сбербанка. Организация выдавала эти средства заводу в качестве кредита.