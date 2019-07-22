Подан иск о банкротстве липецкого завода «Генборг»

Арбитражный суд Липецкой области получил иск о банкротстве расположенного в Усмани завода электродвигателей ООО «Генборг» воронежской группы компаний «ЦНО-Химмаш». Иск подало зарегистрированное в Липецке ООО «Строй-опт», сообщается в картотеке арбитража. Заявление пока не принято к производству, поэтому сумма требований и источник их возникновения не раскрываются.

В мае «Строй-опт» в этом же суде смог взыскать с «Генборга» 2,23 млн руб. долга, неустоек и судебных издержек по неоплаченному договору поставки стройматериалов (завод был покупателем). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-опт» торгует скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Компания зарегистрирована в 2014 год, ей владеет директор Сергей Подугольников. В 2017-м она получила 800 тыс. руб. чистой прибыли при выручке в 10,51 млн руб.

Напомним, в апреле стало известно, что завод «Генборг» приостановил работу из-за сложного финансового положения. Предприятие стоимостью 1,4 млрд руб. создавалось на кредиты Сбербанка и Фонда развития промышленности, с возвращением которых теперь возникли трудности. Это может привести к кризису во всей группе, юрлица которой выступали поручителями. Власти Воронежской и Липецкой областей тогда сообщили, что попытаются договориться с банком о реструктуризации долгов завода.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Генборг" замкнуло кредитами».

Сергей Калашников