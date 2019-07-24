«Транснефть» определилась с размером компенсации за загрязненную нефть из трубопровода «Дружба»: она будет выплачивать максимально по $15 за баррель некондиционного сырья. Сумму назначил совет директоров компании. При этом грузоотправители должны будут документально подтвердить понесенные убытки. Резкое ухудшение качества российской нефти, которую поставляют по трубопроводу «Дружба», заметили 19 апреля. Тогда ее транзит в Европу остановила Белоруссия, а затем и другие страны. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. Ведущий «Ъ FM» Борис Блохин обсудил вопрос компенсаций с директором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

— Как вы считаете, адекватна ли сумма компенсации?

— Цифра в $15 за баррель выглядит достаточно неплохой для «Транснефти» и достаточно адекватна. Когда мы услышали первое желание потребителей нефти, речь шла чуть ли не о $30 дисконта. Польские нефтепереработчики намекали, что готовы все оставить у себя, заплатив эту сумму. Я только опасаюсь, что они могут с цифрой в $15 не согласиться. Это пока решение совета директоров «Транснефти», которая выработала теперь свою официальную позицию. Прошло уже три с лишним месяца с 19 апреля, история затягивается.

«Транснефть» говорит про грузоотправителей. Что это означает? Она имеет в виду российские компании, которые продают нефть зарубежным партнерам. Формально проблему надо решать с европейскими и белорусскими потребителями. Кто является продавцом нефти на нефтеперерабатывающие заводы? «Транснефть» осуществляет услугу по доставке. Продают наши вертикально интегрированные нефтяные компании, значит, претензии будут предъявлять им. Известен объем отгрузки в эти дни, объем претензий, которые предъявлены европейскими потребителями, поэтому я думаю, что российские компании возьмут эти претензии, документы о поставках и принесут их в «Транснефть». Как раз здесь с точки зрения объемов, я не думаю, что будут большие вопросы, но вот с точки зрения цены они могут возникнуть.

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«Транснефть» говорит: «Мы российским компаниям заплатим $15 — и точка». А последние еще ни о чем не договорились с теми же поляками, белорусами, чехами, венграми. Эти моменты тоже надо учесть. Представьте, что, скажем, поляки выставят более жесткие условия. Дальше российские вертикально интегрированные компании скажут: «Слушайте, а у нас там больше требуют денег». А что сделает «Транснефть»?

Мы услышали официальную позицию компании, но она не решает всех проблем, потому что российские ВИНКи не урегулировали свои отношения с европейскими потребителями, а от этого будет зависеть, сколько денег потребуют российские нефтяники у «Транснефти».

Здесь конфликт не исчерпан, потому что есть формальные обвиненные, у которых денег нет, есть «Транснефть», которая говорит «$15 — и точка», и есть наши вертикально интегрированные компании, которые скажут: «Почему мы должны отвечать? Во всем виновата “Транснефть”, пусть они и платят нам». А дальше надо идти к регуляторам, а они бегут от этой темы как от огня.