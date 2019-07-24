Нацпарк пришелся не к селу

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отказал Минприроды в согласовании преобразования заповедника «Командорский» в нацпарк. Он сообщил главе природоохранного ведомства Дмитрию Кобылкину, что в результате будет нарушено право проживающих на этой территории граждан «на местное самоуправление, а также осуществление хозяйственной деятельности». Жители находящегося на природоохранной территории поселка Никольское также выступают против инициативы Минприроды и предрекают в связи с этим отток населения с острова, оставшимся, по их словам, придется «доживать свой век без социальной помощи». Однако на самом деле, как выяснил “Ъ”, населенный пункт более 20 лет существовал с нарушением природоохранного законодательства, на которое «все закрывали глаза». В Минприроды указывают, что, таким образом, перевод заповедника в нацпарк — единственная «возможность правового урегулирования казуса».

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отказал в согласовании преобразования заповедника «Командорский» в национальный парк. Это следует из письма (есть в распоряжении “Ъ”) господина Илюхина главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. Губернатор заявляет, что на территории, которая согласно проекту постановления о преобразовании войдет в состав нацпарка, расположено Никольское сельское поселение, где в том числе проживают коренные малочисленные народы Севера (алеуты). Кроме того, обращает внимание Владимир Илюхин, там находится аэропорт, автодорога, территории родовых общин, а также рыбопромысловые участки Алеутского рыбокомбината. «Включение территории сельского поселения, стратегически важных и градообразующих объектов в территорию нацпарка значительно ограничивает право граждан на местное самоуправление, а также осуществление хозяйственной деятельности»,— говорится в письме. Господин Илюхин также отмечает, что при преобразовании заповедника в нацпарк согласно законодательству не допускается изменение границ. В связи с этим он предлагает исключить из состава нацпарка эти участки.

Ранее несколько сотен жителей села Никольское написали обращение в администрацию президента РФ, Минприроды, а также правительство Камчатского края с просьбой не расширять в северной части острова Беринга (где расположен Алеутский муниципальный район) границы создаваемого на месте «Командорского» заповедника нацпарка. По их мнению, из-за включения села в состав нацпарка закроются все социальные учреждения: больница, школа, детский сад и другие. В результате «уедут все, у кого будет такая возможность, а те, кто останется, будут доживать свой век без социальной помощи». «Мы находимся в диалоге с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, вместе ищем пути решения ситуации»,— заявил “Ъ” господин Илюхин.

Впрочем, согласно постановлению о создании «Командорского» заповедника от 1993 года, земли, о которых говорит господин Илюхин, изначально вошли в его состав. В Минприроды “Ъ” признали, что тогда в состав заповедника были включены «земли иных собственников и пользователей», при этом действующее законодательство предусматривает (закон об особо охраняемых природных территориях был принят лишь через два года после создания этого заповедника), что они могут находиться только в границах нацпарков. Поскольку изымать земли из границ ООПТ нельзя, добавили в ведомстве, «возможность правового урегулирования казуса» можно получить только путем преобразования в нацпарк.

Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий рассказал “Ъ”, что в 2009 году Минприроды (тогда господин Степаницкий работал в природоохранном ведомстве) внесло в правительство предложение о внесении изменений в постановление о создании заповедника путем придания северной части Беринга статуса охранной зоны, что влечет исключение из него этой территории. «Аппарат правительства и Минюст тогда указали, в частности, что уменьшить площадь заповедника возможности нет. После отказа урегулировать проблему таким образом и началась работа по внесению изменений, которые были приняты год назад». Так, в 2018 году были приняты поправки, согласно которым четыре заповедника, среди которых «Командорский», будут преобразованы в нацпарки. «Есть миф (у жителей.— “Ъ”), что северная часть острова никогда не входила в состав заповедника, а тут чиновники захотели объявить эти земли нацпарком и отдать их Москве,— говорит господин Степаницкий.— Но на самом деле на деятельность населенного пункта просто закрывали глаза, потому что это был единственный путь, кроме изменения законодательства. А так как закрывали долго, у людей осталось ощущение, что это и есть реализация закона».

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин обращает внимание, что технически сейчас в составе заповедника режим населенного пункта намного строже, его нарушения «при желании может выявить прокуратура». «При преобразовании в нацпарк жители смогут строить дома и другие объекты в поселке, заниматься хозяйственной деятельностью, но по согласованию с Минприроды,— говорит он.— Это чисто административный вопрос, но согласовывают они иногда действительно долго». По словам господина Крейндлина, одно из самых «неприятных» ограничений, которые повлечет за собой статус нацпарка — запрет на предоставление участков под ИЖС. В Минприроды также заверили, что «вся инфраструктура села Никольского будет функционировать в том же режиме».

Заместитель директора по развитию и экологическому просвещению «Командорского» заповедника Ульяна Ледок сообщила “Ъ”, что при таком переводе собственники земельных участков, в том числе муниципалитет, сохранят свои права. Кроме того, по ее словам, режим природопользования станет менее строгим: «Сейчас в северной части местные жители по лицензии, а родовые общины по квотам, ловят рыбу. Они просили долго выдать им лимиты на охоту на оленя. При заповедном режиме это нельзя, а в нацпарке — можно». Однако если у алеутов останется возможность заниматься ловлей рыбы, то промышленное рыболовство будет запрещено.

В Минприроды заключают, что невключение этих территорий в нацпарк при преобразовании будет прямым нарушением законодательства.

Анна Васильева