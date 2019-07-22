«Транснефть» взыщет за причал

Как стало известно “Ъ”, «Транснефть» требует через суд около 640 млн руб. с судовладельца танкера, навалившегося на причал в Новороссийске в конце июня. Суд уже наложил арест на танкер, что позволит «Транснефти» хотя бы частично покрыть убытки. Сейчас причал работает в ограниченном режиме из-за ремонта, но авария практически не привела к снижению нефтеналивных грузов, говорят источники “Ъ”.

«Транснефть» 18 июля подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании убытков в 641 млн руб. с компании Hamilton Shipping LLC (Маршалловы острова), следует из картотеки арбитражных дел. Следующее заседание планируется 13 августа.

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Танкер этой компании FOS Hamilton (дедвейт 105 тыс. тонн), зафрахтованный «Роснефтью», 22 июня протаранил при швартовке один из причалов принадлежащего «Транснефти» Новороссийского морского торгового порта (НМТП, является соистцом). Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил “Ъ”, что предъявленные Hamilton Shipping претензии включают ремонт причала и стоимость поврежденного оборудования, которое находилось там во время инцидента. После аварии «Транснефть» ограничила размеры принимаемых на причале судов только типом Aframax.

«Транснефть» уже добилась того, что 27 июня суд наложил обеспечительные меры на танкер в виде морского залога. Морской залог позволяет «Транснефти» и НМТП требовать продажи арестованного судна, чтобы ускорить процесс получения компенсации за причиненные убытки. В определении суда указывалось, что помимо прямых убытков также «высока вероятность вынужденного отказа порта от новых контрактов из-за существенного ограничения возможностей на время ремонта». Впрочем, два источника “Ъ” заверяют, что ограничения в работе причала практически не привели к снижению отгрузки нефти, часть объемов была обработана соседним причалом.

Название Hamilton Shipping совпадает с названием крупной ирландской компании. Источник “Ъ” утверждает, что такой же по характеристикам танкер, как FOS Hamilton, может стоить $50 млн. Он не исключает, что состояние поврежденного судна позволит продать его за $8–10 млн, что позволит практически покрыть убытки «Транснефти».

Причиненный вред взыскивается именно с компании-судовладельца, которая обязана будет этот вред возместить, а потом сама будет предъявлять требования к своим сотрудникам в порядке регресса, отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. Она добавляет, что также может быть взыскана упущенная выгода, однако ее размер надо обосновать.

Наиболее быстрый вариант, учитывая обстоятельства, это продажа танкера и изъятие его груза, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если этого не хватит, то необходимо будет добиваться через суд конфискации иных судов и грузов, принадлежащих этому же собственнику. Но на это уйдет время, и, скорее всего, если владелец суда уже предвидел последствия, но при этом не объявился — он мог перенести свои другие суда на другое юрлицо, и тогда взыскать убытки будет еще сложнее, полагает юрист. Он добавляет, что можно «пойти по долгому пути» и попытаться признать решение суда РФ в иностранной юрисдикции и добиться его исполнения там, но это не гарантирует успеха, а вот затраты на процесс будут ощутимыми.

Дмитрий Козлов