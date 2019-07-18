Любовь Соболь стала самым упоминаемым оппозиционным кандидатом в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь, получившая отказ в регистрации 16 июля, стала лидером по упоминаемости в поисковых запросах «Яндекса» за последний месяц и набрала больше всех лайков в Twitter среди оппозиционных самовыдвиженцев, которые представили в избирком подписи избирателей. Такие выводы содержатся в исследовании Центра изучения новых коммуникаций (есть в распоряжении “Ъ”). В пятерку лидеров по упоминаемости в поисковых запросах «Яндекса» вошли также Илья Яшин, Александр Соловьев, Дмитрий Гудков и Иван Жданов (все они получили отказ в регистрации).

Любовь Соболь стала лидером и по числу лайков в Twitter. С 9 по 17 июля ее твиты собрали 321,7 тыс. лайков и 78,2 тыс. репостов. На втором месте среди собравших подписи оппозиционеров — Иван Жданов. Его сообщения в Twitter за неделю собрали 250,6 тыс. лайков и 65,2 тыс. репостов. «Бронза» — у господина Яшина: 173,7 тыс. лайков и 44,6 тыс. репостов. В топ-5 также вошли Константин Янкаускас (88,2 тыс. лайков и 24,9 тыс. репостов) и Геннадий Гудков (64,2 тыс. лайков и 19,6 тыс. репостов). Безусловным лидером госпожа Соболь стала и по упоминаемости в политических Telegram-каналах. За ней следует господин Яшин, на третьем месте по упоминаемости в Telegram — Дмитрий Гудков.

Центр изучения новых коммуникаций — некоммерческая организация, которая специализируется на актуальных исследованиях в области политической коммуникации, регионального развития и современных медиа. ЦИНК специализируется на исследованиях big data, социологии, политическом прогнозировании, регионоведении, а также исследовании проблем безопасности в контексте новых медиа.

Напомним, по результатам проверки подписей всего 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ. Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 233 человека: 62 самовыдвиженца и 171 по партийным спискам. В четверг трое из 57 получивших отказ в регистрации кандидатов подали заявления на апелляцию этих решений в Мосгоризбирком, в том числе Ирина Собянина (28-й округ), Константин Лисица (33-й округ), Юлия Серебряная (45-й округ).

На 20 июля запланирован санкционированный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием пересмотра отказов в регистрации оппозиционным кандидатам. Центр изучения новых коммуникаций представил в четверг свой прогноз численности участников митинга: наиболее вероятным эксперты считают «инерционный» сценарий, при котором на проспект придут от 8 тыс. до 12 тыс. человек. Ниже оценивается вероятность «среднего сценария» — от 12 тыс. до 18 тыс. участников. Для сравнения, в 18 тыс. человек полиция оценила численность участников одного из крупнейших митингов последних лет — «Марша миллионов» на проспекте Сахарова 12 июня 2012 года (по оценке организаторов, на него вышли около 100 тыс. человек).

Подробнее об отказе в регистрации оппозиционных кандидатов читайте в публикации “Ъ” «Мосгоризбирком прибавил в безотказности».

Елена Рожкова