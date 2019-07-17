ФСИН проверит информацию о пытках в ярославской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проверит информацию об избиении заключенного в ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1), говорится в сообщении регионального управления службы. Ранее «Новая газета» опубликовала новое видео пыток над заключенными.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденному, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка»,— говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проверки все материалы будут направлены в органы следствия «для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом» РФ.

Сегодня, 17 июля, «Новая газета» опубликовала новое видео издевательств над заключенными. Видео составлено из записей, сделанных в феврале 2016 года. На одной из записей сотрудники насильно пытаются вывести из камеры заключенного. Сокамерники не дают этого сделать, тогда сотрудники применяют дубинки и «волокут вниз, спиной» по лестнице.

Напомним, об избиении заключенного ИК-1 Евгения Макарова (вышел на свободу в октябре 2018 года) было возбуждено уголовное дело после публикации видео в «Новой газете». На данный момент обвиняемые (15 бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области) знакомятся с материалами дела.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «СКР расследовал дело о пытках в ярославской колонии».