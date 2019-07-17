«Новая газета» опубликовала новое видео пыток над заключенными в Ярославле

«Новая газета» опубликовала новое видео издевательств над заключенными ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1). Видео составлено из записей, сделанных в феврале 2016 года. Их восстановили эксперты с изъятой из учреждения техники. Издание отмечает, что видео попало в распоряжение правозащитного фонда «Общественный вердикт» и следователей в связи с расследованием пыток заключенного ИК-1 Евгения Макарова, но уголовное дело по новым записям так и не было возбуждено.

На одной из записей сотрудники УФСИН силой пытаются вывести из камеры штрафного изолятора заключенного Андрея Иванова, который неоднократно жаловался администрации на то, что ему не выдают из его личных вещей туалетную бумагу. Сокамерники не дают вывести его из камеры, и тогда тюремщики применяют дубинки. Несмотря на сопротивление, сотрудникам колонии удается вытащить Иванова из камеры, его «волокут вниз, спиной он считает железные ступени». «Заканчивается съемка водворением заключенного в "класс воспитательной работы"»,— пишет «Новая газета».

На других записях сотрудники колонии докладывают в управление ФСИН по Ярославской области обстоятельства применения силы в отношении осужденных. Мужчина, которого издание называет дежурным помощником начальника колонии Игорем Забодаловым, говорит, что заключенных вывели из камеры для изъятия запрещенного предмета. Затем сотрудник УФСИН обращается к коллегам: «Да ладно, нормально у всех. Так, на тройку. Вчера, вчера на пятерку было».

Уголовное дело об избиении заключенного ИК-1 Евгения Макарова (вышел на свободу в октябре 2018 года) было возбуждено 20 июля 2018 года после публикации видео в «Новой газете». На данный момент обвиняемые (15 бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области) знакомятся с материалами дела.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «СКР расследовал дело о пытках в ярославской колонии».

Александр Тихонов, Ярославль