Перекрестное субсидирование поживет без бюджета

Попытка Минэкономики радикальным образом расшить проблему перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы одних потребителей дотируются другими) в электроэнергетике потерпела неудачу. Министерство 17 июля предложило переложить на бюджет тарифную нагрузку в размере до 402 млрд руб., но уже на следующий день убрало размещенный для обсуждения проект указа президента. По словам источников “Ъ”, основной причиной отказа стало отрицательное отношение к идее первого вице-премьера Антона Силуанова.

Минэкономики отказалось от дальнейшей разработки проекта указа президента о полной ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике с 2020 года. Министерство, в частности, предлагало переложить тарифную нагрузку в размере 402 млрд руб. в год на федеральный бюджет. Исходно проект был размещен на regulation.gov.ru 17 июля, но уже на следующий день удален с портала нормативных правовых активов. Такое случается редко — обычно даже конфликтный и противоречивый проект все же проходит общественное обсуждение, и его судьба решается уже в ходе дальнейших обсуждений между ведомствами.

Причиной, по словам источников “Ъ”, стало недовольство первого вице-премьера Антона Силуанова, который также возглавляет Минфин.

Собеседники “Ъ” уточняют, что позиция Минфина по этому вопросу была бы изначально отрицательной. Хотя бюджет 2019 года, как ожидается, будет иметь профицит 1,8 трлн руб., эти средства нельзя направить на расходы из-за бюджетного правила, которое запрещает использовать дополнительные нефтегазовые доходы (то есть доходы сверх цены отсечения — $41,6 за баррель). Эти дополнительные доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния, пока тот не достигнет размера 7% ВВП. Это должно случиться уже в конце года, после чего средства ФНБ сверх 7% можно будет тратить, однако пока неясно, на какие именно цели. Бюджетное правило в нынешнем виде — самое строгое в истории РФ и считается главным достижением Антона Силуанова, который неоднократно называл его основой поддержания макроэкономической стабильности.

Участники энергорынка считали предложение Минэкономики по расшивке перекрестного субсидирования в электроэнергетике «единственно верным предложением», которое в отличие от многих других не привело бы к росту нагрузки на бизнес, но заранее называли его непроходным из-за политической конъюнктуры.

В Минэкономики “Ъ” не пояснили, почему был удален проект указа. В Минфине “Ъ” 17 июля говорили, что «рассмотрят предложения, подготовленные Минэкономразвития России». Там отмечали, что все вопросы выделения средств из бюджета рассматриваются в рамках бюджетного процесса, а бюджет на 2020–2022 годы будет сформирован осенью этого года.

Вопрос снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике возобновляется правительством регулярно, но решений, которые существенным образом повлияли бы на решение проблемы, до сих пор не принималось. Еще реформа электроэнергетики предполагала, что перекрестное субсидирование, когда тарифы для населения занижаются за счет повышения цен для промпотребителей, будет со временем ликвидировано. Предполагалось, что постепенно тарифы для граждан и промышленности должны будут сблизиться. Но до сих пор тарифы для населения гораздо ниже, чем у бизнеса.

При новом круге обсуждения в правительстве Минэкономики предлагало ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы для граждан и частных домовладений. Но вице-премьер Дмитрий Козак от такого подхода отказался, по сути, из-за негативного политического фона. В правительстве остановились в итоге на более нейтральных вариантах отказа от льготного техприсоединения, введении дифференциации тарифов ФСК и оплате неиспользуемой сетевой мощности. Они должны снизить объем перекрестного субсидирования примерно на 100 млрд руб. в год, говорил “Ъ” вице-премьер Дмитрий Козак. При этом масштаб проблемы гораздо шире: перекрестное субсидирование только в электросетях превышает 230 млрд руб., Минэнерго оценивало его объем в 2017 году в 368 млрд руб., прогноз на 2022-й — 417 млрд руб.

Минэкономики 17 июля предлагало переложить на бюджет хотя бы поддержку конкретных энергопроектов, за которые сейчас платит оптовый рынок: снижение энерготарифов на Дальнем Востоке (около 32 млрд руб. в год), платежи за регионы, перешедшие со свободного энергорынка на тариф (до 20 млрд руб.), строительство новых ТЭС в Калининградской области (до 15 млрд руб.), строительство мусоросжигающих ТЭС и станций с большими экспериментальными российскими газовыми турбинами.

Позже в четверг, комментируя удаление документа, глава Минэкономики Максим Орешкин сообщил, что в бюджете сейчас отсутствуют источники ликвидации перекрестного субсидирования. «Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это (ликвидация перекрестного субсидирования.— “Ъ”) то, к чему нужно стремиться, а дальше — надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников (сейчас.— “Ъ”) нет»,— заявил господин Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Дятел