США обосновали исключение Турции из программы F-35

Белый дом США заявил, что участие Турции в программе, связанной с истребителями-бомбардировщиками F-35, теперь «невозможно» из-за решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о начале поставок частей к российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. «Программа не может сосуществовать со сбором разведывательных данных в интересах России, касающихся ее продвинутых возможностей»,— приводит Bloomberg выдержку из сообщения Белого дома.

Представитель Министерства обороны США Элен Лорд в этой связи заявила, что «Турция, безусловно, понесет экономические потери». «Она недополучит более чем $9 млрд, связанных с программой F-35»,— приводит Reuters слова госпожи Лорд.

14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400.

О сделке читайте в публикации “Ъ” «Долгий путь к диверсификации».