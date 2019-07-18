Турция назвала решение США по F-35 незаконным

Вывод Анкары из программы, связанной с истребителями-бомбардировщиками F-35, из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не имеет под собой законного основания, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Турции. Там сочли, что это решение США не отвечает духу союзничества.

В министерстве призвали Вашингтон отойти от того, что в МИДе охарактеризовали как ошибочное действие. Там заявили, что подобное решение навредит стратегическому сотрудничеству двух союзников НАТО.

Белый дом США сообщил, что участие Турции в программе F-35 теперь «невозможно» из-за решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о начале поставок частей к ЗРС. В Пентагоне заявили, что это обойдется Анкаре в $9 млрд.

14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400.