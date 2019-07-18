Гражданских активистов позвали в наблюдатели

В России завтра стартует набор членов в 44 региональные общественные наблюдательные комиссии (ОНК), которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. Общественная палата РФ приглашает в ОНК кандидатов, не связанных с ФСИН и силовиками, опасаясь повторения скандала в ходе прошлой ротации. Правозащитники надеются, что им удастся повлиять на новые выборы: после поручений президента РФ при ОП РФ создана рабочая группа из членов СПЧ и представителей уполномоченных по правам человека, которые будут рекомендовать кандидатов для Совета ОП РФ.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев объявил о начале нового набора членов ОНК в 44 регионах. В их числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Пермская, Нижегородская, Владимирская, Челябинская области, а также Чечня, Дагестан, Мордовия, Чувашия и другие. Там пройдет ротация комиссий, а в Ненецком и Чукотском округах комиссии будут созданы впервые. О старте будет объявлено 19 июля, пояснил господин Фадеев. До 17 сентября ОП будет принимать заявления о выдвижении кандидатов от общественных объединений. А в октябре Совет ОП РФ выберет из них новых наблюдателей, которые получат полномочия на три года. Они будут посещать СИЗО, колонии и другие места заключения, при этом зарплата им не положена, а расходы обычно не покрываются.

Напомним, предыдущие наборы членов ОНК проходили со скандалами. Выяснилось, например, что Совет ОП РФ уменьшил количество мест в комиссиях (см. “Ъ” от 21 октября 2016 года), потом оказалось, что некоторым правозащитникам было отказано, а в наблюдатели прошли бывшие силовики (см. “Ъ” от 10 апреля 2017 года). В итоге ОП РФ объявляла дополнительные наборы, а Госдума поправила закон об общественном контроле, разрешив наблюдателям посещать психиатрические больницы, но запретив принимать в комиссии тех, у кого есть осужденные родственники (см. “Ъ” от 5 июля 2018 года).

«Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон — бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи»,— заявил господин Фадеев. Он уточнил “Ъ”, что имел в виду не загруженных работой врачей и учителей, а «сердечных» людей, которые «не занимаются профессионально юридической деятельностью». Негативно господин Фадеев высказался в адрес членов ОНК, которые пытаются «монетизировать свое положение в комиссии», а также журналистов, которые ищут общения с VIP-заключенными.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подчеркнул накануне, что Совет ОП РФ голосует за кандидатов, не зная их. Поэтому при палате в рамках поручения президента РФ, данного по итогам встречи с СПЧ, создана рабочая группа, в которую вошли члены СПЧ и представители уполномоченных по правам человека. «Комиссия должна отбирать тех, кто понимает, что такое ОНК, и хочет работать»,— пояснил господин Федотов. Затем за этих кандидатов будет голосовать Совет ОП РФ. «Рабочая группа начала работать, туда вошли и члены СПЧ, и известные правозащитники,— рассказал господин Фадеев.— И группа коллег из этой части стала навязывать глубокое изменение всех процедур, вплоть до того, чтобы не ОП РФ формировала ОНК. И когда они поняли, что мы не собираемся радикально менять закон, они охладели к работе группы».

Председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин сообщил “Ъ”, что не пойдет больше в наблюдатели. Он напомнил, что в ходе прошлых наборов Михаил Федотов и бывший тогда председателем Комиссии по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ Антон Цветков обзванивали региональных правозащитников, делали список тех, кого они рекомендуют, и передали его в Совет ОП РФ. «Наше мнение не было учтено при формировании комиссий»,— отметил господин Горшенин. Правозащитница, обозреватель «МБХ медиа», член ОНК Москвы в 2008–2016 годах Зоя Светова намерена выставить свою кандидатуру. «Надеюсь, не будет таких проблем, как в прошлый раз. ОП РФ должна прислушаться к рекомендациям СПЧ и омбудсмена и выбирать людей с правозащитной историей. Но боюсь, опять наберут силовиков»,— сообщила “Ъ” госпожа Светова. Ранее она баллотировалась в ОНК Мордовии. Ее рекомендовали омбудсмен Татьяна Москалькова, член СФ РФ Владимир Лукин и члены СПЧ, но Совет ОП РФ отказал.

Президент РФ после встречи с членами СПЧ в конце 2018 года поручил Минюсту и ОП РФ подготовить предложения по повышению эффективности ОНК. «Мы уже направили в Минюст наши предложения»,— пояснил “Ъ” господин Фадеев. В ОП РФ хотят, чтобы члены ОНК отчитывались о своей работе перед палатой, а не перед уполномоченными по правам человека. Также предлагается дать право выдвигать кандидатов организациям, которые действуют не пять лет минимум, а три, увеличить срок рассмотрения документов от кандидатов с 20 до 35 дней и возложить обязанность оплаты поездок ОНК на власти субъектов РФ.

Анастасия Курилова