Страны «нормандского формата» договорились о перемирии и обмене пленными

Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия и Франция) договорились о введении «хлебного» перемирия, разминировании в Станице Луганской. Стороны также определили следующие участки для разведения сил в Донбассе и договорились провести обмен пленными в течение месяца, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных»,— сказал господин Пристайко (цитата по «РИА Новости»). При этом, по его словам, стоит задача разблокировать процесс обмена всех на всех.

Режим прекращения огня с целью провести сельскохозяйственные уборочные работы, неофициально назвали «хлебным» перемирием. Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в любом формате.

11 июля состоялся разговор президентов России и Украины. Они обсудили ситуацию в Донбассе, общение в «нормандском формате» и обмен пленными, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

О возобновлении диалога между Москвой и Киевом — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».