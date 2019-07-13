Зеленский заявил о готовности к разговору о моряках в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в любом формате. По словам президента, у него «корона с головы не спадет» из-за обсуждения этой темы.

«Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать всех наших ребят. И не только минский процесс, нормандский процесс и так далее. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное»,— сказал президент на встрече с родственниками моряков в Кривом Роге. Господин Зеленский отметил, Украина готова вернуть российских заключенных, «только отдайте нам всех наших».

Напомним, разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева 11 июля. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Позавчера же президенты обсудили ситуацию в Донбассе, общение в нормандском формате и обмен пленными, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. В пресс-службе президента Украины сообщали, что ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

О возобновлении диалога между Москвой и Киевом — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».