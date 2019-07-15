Безнадежные долги становятся признаком кризиса

Каждый третий житель страны задолжал по кредиту, согласно результатам ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», При этом, как пишет «Ъ», банки все активнее пытаются продать просроченные займы: в первом полугодии 2019-го они предложили коллекторам кредиты на 175 млрд руб. — в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Что же происходит с доходами и долгами россиян? Разбирался Григорий Колганов.

175 млрд руб. — это два моста на остров Русский, четыре стадиона «Санкт-Петербург» или 4 млн среднемесячных зарплат россиян. Такую сумму, как пишет «Ъ», банки отчаялись взыскать со своих должников и предложили ее коллекторам. Причем в первом полугодии 2019-го этот показатель почти на 60% выше, чем был в январе-июне 2018-го.

Эти данные расходятся со статистикой регулятора, удивляется руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. У ЦБ рост просрочки незначительный. Но если объем долгов, предложенных коллекторам, действительно так сильно вырос — это не очень хороший знак. «В розничном кредитовании по уровню просрочек в номинальном выражении фактически ничего не поменялось за первое полугодие, и в процентах от кредитного портфеля тоже не поменялось. Последний растет на 20% от года к году. Если рост переданных коллекторским агентствам кредитов был 60%, то это настораживающий сигнал, потому что часто банки предпочитают сразу их передавать более профессиональным игрокам, не обременяя себя работой», — отметила Орлова.

На самом деле, коллекторы не торопятся выкупать плохие долги. Объясняется это, например, тем, что во многих портфелях указаны неактуальные телефоны заемщиков, так что найти их довольно сложно. Однако гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин видит другую причину: кредиты, предлагаемые профессионалам, попросту безнадежные. «Ситуация с платежеспособностью россиян особо не улучшается. У многих граждан сразу несколько кредитов, накладываются один на другой. Соответственно, сложнее взыскивать, когда человек погряз в них, в микрозаймах и тому подобных вещах», — пояснил Жданухин.

Почему же платежеспособность россиян ухудшается, если Росстат рапортовал о рекордном за несколько лет увеличении ВВП и даже, пусть символическом, но росте реальных доходов населения в декабре 2018-го? Красноречиво отвечает статистика от Сбербанка из опубликованного в выходные «Потребительского индекса Иванова»: россияне все больше тратят на еду — около 40% семейного бюджета, почти половина граждан не имеет сбережений, зато каждый третий должен банку в среднем 260 тыс. руб., без учета ипотеки.

Ухудшение ситуации в экономике кредитные организации чувствуют раньше населения, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Так что стремительному росту предложения просрочки коллекторам удивляться не стоит, добавляет эксперт:

«Когда надо вообще взыскивать долги? Когда приближаются непростые времена. То есть это превентивное антикризисное поведение банков. Потом коллекторам ничего этого не надо будет, потому что будет понятно, что это безвозвратные долги».

Коллекторы, как пишет «Ъ», и дальше ждут увеличения объемов предлагаемых банками плохих кредитов. К концу 2019-го их объем может достичь 0,5 трлн руб.

По данным ЦБ на 1 июня этого года, россияне взяли кредитов в банках почти на 16 трлн руб. Для сравнения, к лету 2018-го граждане были должны менее 13 трлн.