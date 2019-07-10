Темпы потребткредитования подводят российскую экономику к кризису

Рост потребкредитования грозит обернуться проблемами для банков и экономики. К таким выводам пришли аналитики Moody's. Объемы потребительских кредитов в России увеличиваются после кризисов 2014-2016 годов. Сейчас темпы роста составляют около 25%.

Такая тенденция может привести к тому, что россияне не смогут погашать долги, банкам придется резервировать больше средств для покрытия рисков, а ВВП начнет снижаться, предупреждает экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов: «На лицо две противоположные тенденции: активно растет банковский бизнес — доходы максимальны за всю историю — и потребительское кредитование. По итогам 2018-го темпы роста составляют около 18%, в первой половине текущего года они еще выше — около 20%. Это должно как-то совпадать с общей макроэкономической картиной, но такого не происходит.

Общие тенденции негативные: темпы роста экономики снижаются, а самое главное — постоянно падают доходы населения, и перелома пока не видно.

Вырисовывается очень опасная ситуация как для российской экономики в целом, так и для банковской системы в частности. Растет закредитованности населения при падающих доходах, тенденция к снижению ставки, рефинансирование заемов в конечном итоге приведут к резкому увеличению неплатежей, что, в свою очередь, создаст проблемы для банков, и им должен будет помогать ЦБ. Проблема назрела, и если в ближайшие два квартала не будет заметных улучшений по реальным располагаемым доходам, то нужно принимать меры другого порядка, которые могли бы сдерживать рост потребительского кредитования в российских банках. Если этого не случится, то буквально через год-два возникнут очень серьезные проблемы».

Как отмечают в Moody's, комфортный для экономики уровень потребительского кредитования составляет не более 10%. И Центробанк намерен двигаться в этом направлении. Так, с 1 октября регулятор вводит показатель долговой нагрузки по необеспеченным займам. В результате темпы роста потребкредитования должны снизиться до 20% уже в этом году.

Однако этих мер недостаточно, считает вице-президент рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова: «У ЦБ есть полный арсенал возможных средств. Регулятор запланировал оценку необходимости ограничений на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Если эта мера будет введена, то, безусловно, те, кто не получит доступа к перекредитованию, выйдут в дефолт. Тогда мы с вами увидим существенное ухудшение портфелей банков, но благодаря заранее предпринятым мерам ЦБ, сегодня накоплены гораздо большие “подушки безопасности” капитала по сравнению с 2014-м и 2016-м годами.

Банкам удастся за счет дополнительного капитала абсорбировать возможные убытки.

Но возникает другой вопрос: приведет ли это к социальному кризису семьи и домохозяйств, которые имеют существенные кредитные обязательства? И тут мы снова обращаемся к “дорожной карте” ЦБ, где говорится, что уже во втором квартале 2020 года регулятор может рассмотреть ограничения для банков на истребование просроченной задолженности по кредитам, выданным заемщикам с высокой ПДН. Скорее всего, если эта мера будет принята, ее применят для вновь выдаваемых кредитов. Это означает, что заемщики, по всей видимости, избегут в этот раз общения с коллекторами и будут освобождены от своих обязательств, что облегчит последствия с точки зрения социальных кризисных явлений».

Ранее об опасности высоких темпов роста кредитования заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он напомнил, что только в прошлом году этот показатель увеличился на 20%. Свою озабоченность также высказывали министр экономического развития Максим Орешкин. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «пузыря» в розничном кредитовании сейчас нет, и регулятор принимает меры, чтобы он не сформировался.

Александр Рассохин