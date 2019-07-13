Антуан Гризманн вырвался из Мадрида

В пятницу «Барселона» официально оформила один из наиболее обсуждаемых трансферов межсезонья, выкупив у «Атлетико» права на форварда сборной Франции Антуана Гризманна. Каталонцам он обошелся в €120 млн. Контракт с нападающим подписан на пять лет. В нем указано также, что стоимость безусловного выкупа Гризманна повышается до заградительных €800 млн. Правда, точку в этой истории ставить рано. «Атлетико» считает, что «Барселона» и Гризманн договорились о переходе задолго до 1 июля, когда сумма отступных за футболиста снизилась с €200 млн до €120 млн, и обещает принять меры для защиты своих интересов.

«Барселона» официально поставила точку в растянувшейся почти на два сезона истории с переходом из «Атлетико» 28-летнего форварда сборной Франции Антуана Гризманна. В пятницу представители каталонцев прибыли в штаб-квартиру испанской футбольной лиги, чтобы верифицировать сделку. Отметим, что каталонцы выкупили права на форварда вопреки желанию «Атлетико», активировав пункт о безусловном выкупе игрока — в случае с Гризманном речь шла о €120 млн. В таких случаях, согласно требованиям испанской лиги, расчеты между клубами проводятся через нее.

Сразу после объявления о переходе Антуана Гризманна «Атлетико» выступил со специальным заявлением, в котором говорится, что клуб считает сумму, выплаченную за футболиста, недостаточной. Дело в том, что до 1 июля сумма отступных за футболиста составляла €200 млн, а в «Атлетико» считают, что каталонский клуб и Гризманн задолго до этой даты договорились о переходе. В качестве доказательства приводится такой факт: еще 14 мая Гризманн заявил о том, что он покидает «Атлетико». «"Атлетико" считает, что сделка Гризманна с "Барселоной" произошла до окончания прошедшего сезона и в связи с этим примет меры для защиты своих интересов»,— говорится в заявлении мадридского клуба, так что точку в этой истории ставить, пожалуй, пока рано.

В «Барселоне» Антуан Гризманн получил пятилетний контракт, по которому, согласно неофициальной информации, чемпион мира-2018 будет получать по €20 млн в год, на €3 млн меньше, чем ему платили в «Атлетико».

«Барселона» настояла на том, чтобы в новом контракте стоимость безусловного выкупа футболиста была увеличена до €800 млн. В «Барселоне», после того как в 2017 году ПСЖ, воспользовавшись соответствующим пунктом в контракте Неймара, увел его за казавшиеся тогда немыслимыми €222 млн, в последние годы очень серьезно относятся к защите своих вложений в футболистов от недружественных действий и указывают в их контрактах откровенно заградительные суммы. Впрочем, как и большинство испанских клубов. Так, за выкуп Лионеля Месси нужно заплатить €700 млн, Жерара Пике — €500 млн, Филиппе Коутинью — €400 млн. Ну а рекордсменом по этому показателю остается форвард «Реала» Карим Бензема — €1 млрд. Добавим, что требование обязательно указывать стоимость безусловного выкупа игрока, если говорить о больших лигах, имеется только в испанской. Клубы из других стран не обязаны устанавливать такую опцию.

Нужно сказать, что именно уход Неймара стал катализатором интереса каталонцев к Гризманну. Переговоры о трансфере начались еще осенью 2017 года. К лету 2018-го казалось, что переход Гризманна — вопрос, практически решенный. Однако футболист в результате передумал и решил продлить контракт с «Атлетико», чем вызвал недовольство болельщиков «Барселоны». Год спустя он передумал, и теперь на него злились уже в «Атлетико». Клуб категорически отказался идти на уступки «Барселоне», пытавшейся договориться об оплате трансфера Гризманна в рассрочку. В результате «Барселоне» пришлось привлекать заемное финансирование.

Александр Петров