Неймар отдалился от Парижа

Наиболее обсуждаемый трансфер нынешнего лета, предполагающий возвращение Неймара из ПСЖ в «Барселону», обретает все более реальные очертания. 27-летний бразильский форвард в понедельник не явился в расположение команды к началу предсезонного сбора парижан, чем вызвал гнев клуба, пообещавшего принять меры. В тот же день спортивный директор ПСЖ Леонарду официально признал, что сам Неймар хочет уйти, что «Барселона» не против его купить и что ПСЖ не станет удерживать игрока, если получит достойное предложение. Что касается стоимости Неймара, то вряд ли ПСЖ получит за него больше €160 млн. Учитывая, что парижане в 2017 году покупали Неймара за €222 млн, да еще ему платили по €36 млн в год, сага с бразильцем, если он действительно уйдет, принесет парижанам серьезные убытки.
Переход Неймара из ПСЖ обратно в «Барселону» становится все более вероятным. Бразильский форвард в понедельник не явился в расположение ПСЖ, у которого началась подготовка к новому сезону. В клубе выразили по этому поводу возмущение, отметили, что действия Неймара носили односторонний характер, и предупредили, что они будут иметь последствия.
По версии отца футболиста Неймара Сантоса-старшего, речь идет лишь о недопонимании. Он пояснил, что отсутствие его сына на старте сборов ПСЖ якобы было согласовано еще год назад в связи с занятостью форварда в социальных мероприятиях. Но уже 15 июля, завершив дела, футболист, как уверяет его отец, появится в расположении команды.
Примечательно, однако, что в день неявки Неймара в расположение ПСЖ его спортивный директор Леонарду в интервью изданию Le Parisien заявил, что парижане не будут чинить препятствий уходу бразильца, «если появится предложение, устраивающее всех».
А еще он отметил, что «клуб хотел бы рассчитывать на игроков, которые хотят вместе строить что-то значимое». «Те, кто делает одолжение, нам не нужны»,— сказал Леонарду.
Учитывая заявление Леонарду, а также поведение самого Неймара, переговоры о переходе бразильца, похоже, переходят в активную стадию. Напомним, в конце июня сообщалось, что Неймар уже договорился с «Барселоной» о параметрах личного контракта, согласившись на ту же зарплату, которую он получал до ухода из команды,— €24 млн. В ПСЖ Неймару платили по €36 млн за сезон.
Это позволило бы смягчить последствия пребывания Неймара в клубе. Похоже, однако, что максимум, на который может рассчитывать ПСЖ,— €160 млн. Дело в том, что 1 января 2020 года в контракте Неймара будет активирован пункт, согласно которому стоимость его безусловного выкупа составит именно €160 млн (сейчас в контракте Неймара такой опции нет). То есть даже при самом благоприятном для ПСЖ сценарии его потери от пребывания бразильской звезды в Париже составят около €134 млн.
Добавим, что Неймар за свою профессиональную карьеру лишь дважды менял клубы, но в обоих случаях это превращалось в триллер. Его переход из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году вызвал тектонические сдвиги в каталонском клубе, доведя его президента Сандро Росселя до суда по обвинению в сокрытии доходов от налогообложения. Как посчитали испанские власти, покупка Неймара обошлась «Барселоне» не в официальные €57 млн, а более чем в €83 млн. Разница между официальной и реальной ценами осела на счетах компаний, подконтрольных родителям футболиста.
Ведь Неймар, выплатив якобы за свой счет (в действительности за счет структур, близких к катарским владельцам ПСЖ) стоимость безусловного выкупа, отраженную в его контракте, перешел в ПСЖ уже на правах свободного агента. В UEFA пытались найти в этой схеме нарушение правил, но это закончилось ничем.
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