Неймар отдалился от Парижа

Наиболее обсуждаемый трансфер нынешнего лета, предполагающий возвращение Неймара из ПСЖ в «Барселону», обретает все более реальные очертания. 27-летний бразильский форвард в понедельник не явился в расположение команды к началу предсезонного сбора парижан, чем вызвал гнев клуба, пообещавшего принять меры. В тот же день спортивный директор ПСЖ Леонарду официально признал, что сам Неймар хочет уйти, что «Барселона» не против его купить и что ПСЖ не станет удерживать игрока, если получит достойное предложение. Что касается стоимости Неймара, то вряд ли ПСЖ получит за него больше €160 млн. Учитывая, что парижане в 2017 году покупали Неймара за €222 млн, да еще ему платили по €36 млн в год, сага с бразильцем, если он действительно уйдет, принесет парижанам серьезные убытки.

Переход Неймара из ПСЖ обратно в «Барселону» становится все более вероятным. Бразильский форвард в понедельник не явился в расположение ПСЖ, у которого началась подготовка к новому сезону. В клубе выразили по этому поводу возмущение, отметили, что действия Неймара носили односторонний характер, и предупредили, что они будут иметь последствия.

По версии отца футболиста Неймара Сантоса-старшего, речь идет лишь о недопонимании. Он пояснил, что отсутствие его сына на старте сборов ПСЖ якобы было согласовано еще год назад в связи с занятостью форварда в социальных мероприятиях. Но уже 15 июля, завершив дела, футболист, как уверяет его отец, появится в расположении команды.

Примечательно, однако, что в день неявки Неймара в расположение ПСЖ его спортивный директор Леонарду в интервью изданию Le Parisien заявил, что парижане не будут чинить препятствий уходу бразильца, «если появится предложение, устраивающее всех».

Леонарду признал, что у ПСЖ уже были контакты с боссами «Барселоны» относительно перехода Неймара, но, по его словам, на тот момент у каталонцев, выражавших заинтересованность в возвращении игрока, не было реальных предложений и они «не выглядели как реальные покупатели».

А еще он отметил, что «клуб хотел бы рассчитывать на игроков, которые хотят вместе строить что-то значимое». «Те, кто делает одолжение, нам не нужны»,— сказал Леонарду.

Учитывая заявление Леонарду, а также поведение самого Неймара, переговоры о переходе бразильца, похоже, переходят в активную стадию. Напомним, в конце июня сообщалось, что Неймар уже договорился с «Барселоной» о параметрах личного контракта, согласившись на ту же зарплату, которую он получал до ухода из команды,— €24 млн. В ПСЖ Неймару платили по €36 млн за сезон.

Ключевым фактором в переговорах между ПСЖ и «Барселоной», как всегда, станет цена. В ПСЖ хотели бы как минимум компенсировать €222 млн, израсходованные на покупку игрока два года назад.

Это позволило бы смягчить последствия пребывания Неймара в клубе. Похоже, однако, что максимум, на который может рассчитывать ПСЖ,— €160 млн. Дело в том, что 1 января 2020 года в контракте Неймара будет активирован пункт, согласно которому стоимость его безусловного выкупа составит именно €160 млн (сейчас в контракте Неймара такой опции нет). То есть даже при самом благоприятном для ПСЖ сценарии его потери от пребывания бразильской звезды в Париже составят около €134 млн.

Добавим, что Неймар за свою профессиональную карьеру лишь дважды менял клубы, но в обоих случаях это превращалось в триллер. Его переход из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году вызвал тектонические сдвиги в каталонском клубе, доведя его президента Сандро Росселя до суда по обвинению в сокрытии доходов от налогообложения. Как посчитали испанские власти, покупка Неймара обошлась «Барселоне» не в официальные €57 млн, а более чем в €83 млн. Разница между официальной и реальной ценами осела на счетах компаний, подконтрольных родителям футболиста.

А уход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году выглядел как издевка над одной из ключевых идей Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), направленных на финансовое оздоровление клубного футбола,— правилом финансового fair play.

Ведь Неймар, выплатив якобы за свой счет (в действительности за счет структур, близких к катарским владельцам ПСЖ) стоимость безусловного выкупа, отраженную в его контракте, перешел в ПСЖ уже на правах свободного агента. В UEFA пытались найти в этой схеме нарушение правил, но это закончилось ничем.

Александр Петров