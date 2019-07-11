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Радио «Ъ FM»

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Фото: Bernadett Szabo/File Photo / Reuters

Италия пошла по австрийскому сценарию

Действительно ли Россия финансировала партию «Лига»

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Прокуратура Милана начала расследование о связях правой партии Италии «Лига» с Россией. 10 июля портал BuzzFeed опубликовал материал, в котором говорилось, что лидер партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в прошлом году провел переговоры с некими высокопоставленными россиянами. Под видом обсуждения нефтяной сделки они якобы обсуждали финансирование партии «Лига». В мае она одержала победу на выборах в Европарламент. Сальвини заявил, что не брал из России «ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки». Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что верит вице-премьеру. А что касается расследования, которое ведет прокуратура, то она делает свою работу и проверяет факты.


При этом собственный корреспондент «Ъ FM» в Италии Елена Пушкарская говорит, что проверка началась еще в феврале после аналогичных публикаций в итальянских СМИ: «Поскольку это расследование еще ведется, информации по этому поводу достаточно мало. По этому делу уже вызвали и выслушали ряд свидетелей, но о чем они говорили, неизвестно. Публикация в онлайн-издании, которая так всех разбудоражила, — это фактически та же самая информация, что была опубликована газетой L'Espresso уже несколько месяцев назад. Тем не менее материал был обширнее, чем у американского еженедельника, который предоставил аудиозапись якобы произошедшей в “Метрополе” беседы доверенного лица Маттео Сальвини — бывшего пресс-секретаря Джанлуки Савоини. Там речь идет о выражении дружеских чувств к России и желании действовать вопреки интересам Европейского союза. Все это происходило еще до выборов, когда была большая надежда, что правые партии займут в Европарламенте больше мест, чтобы изменить политическую повестку дня».

Похожий скандал произошел в мае в Австрии. Тогда несколько авторитетных немецких изданий опубликовали видео, на котором лидер крайне правой «Партии свободы» Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной, называвшей себя племянницей российского олигарха. Они якобы обсуждали возможное финансирование партии из России. После публикации парламент вынес вотум недоверия правительству, и в итоге президент Австрии распустил кабинет министров во главе со Себастьяном Курцем.

Может ли этот сценарий повториться в Италии? Завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко считает, что ситуации действительно похожи, и позиции лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в итальянском правительстве точно будут ослаблены: «Здесь те же самые вопросы, которые были и в австрийском деле.

Это спланированный удар по правому движению европейских прагматиков и скептиков.

В австрийской истории был очень важный момент: те, кто хотел отстранить правых радикалов от власти, не рассчитывали, что левые выступят за роспуск правительства. Что же касается итальянской истории, скорее всего, здесь будут серьезные судебные разбирательства. Но надо иметь в виду, что у Сальвини в прошлом году была череда судебных разбирательств против “Лиги”, и ее обязали выплатить в течение 75 лет 49 млн. По сути, партия оказалась на грани банкротства, и в этом смысле судебные разбирательства очень затратны. При любых обстоятельствах это направлено на то, чтобы очень серьезно ослабить “Лигу”, в их адрес уже идут обвинения. Для двух бывших премьер-министров Италии, выступивших от Демократической партии, это шанс начать политическую кампанию против Сальвини».

Ранее Маттео Сальвини заявил, что уже подавал иск в суд по этому делу, но добавил, что сделает это еще раз. По его словам, все обвинения продиктованы тем, что партия «Лига» неудобна Европе.

Владислав Викторов


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