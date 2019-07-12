Крым наращивает нефтебазовый экспорт

“Ъ” стали известны подробности переговоров о продаже убыточной Феодосийской нефтебазы в Крыму, которая номинально является одной из крупнейших в РФ. По словам собеседников “Ъ”, основным претендентом на покупку актива у властей Крыма стал однокурсник президента РФ Владимира Путина Виктор Хмарин. Его партнером может оказаться бизнесмен украинского происхождения Сергей Курченко. По мнению аналитиков, для нужд Крыма нефтебаза избыточна и единственный вариант ее рентабельного использования — морской экспорт нефти и нефтепродуктов тем, кого не отпугнет санкционный статус Крыма.

Ключевым претендентом на покупку крупной Феодосийской нефтебазы является Виктор Хмарин, рассказали “Ъ” несколько источников на рынке и в правительстве. По их словам, еще в прошлом году, когда власти Крыма сообщили о планах продать нефтебазу, к ней проявил интерес опальный украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США. Однако ему не удалось договориться с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Тогда к процессу переговоров, по словам собеседников “Ъ”, был привлечен господин Хмарин, который учился на одном курсе с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот факт еще в 2013 году подтверждал Forbes пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В результате переговоры активизировались.

Виктор Хмарин занялся торговлей нефтепродуктами еще в 1990-х годах, был миноритарием Петербургской топливной компании, с начала 2000-х стал зарабатывать на тендерах «Газпрома», но через несколько лет этот бизнес сошел на нет. Виктор Хмарин возглавлял совет директоров «Сунтарнефтегаза» (два газовых месторождения в Якутии), но после отзыва Роснедрами лицензии на Южно-Березовский участок и уголовного дела против гендиректора компании этот бизнес тоже перестал быть перспективным. Сейчас господин Хмарин возглавляет совет директоров инвестгруппы «Миролюб», которая в числе прочего владеет нефтебазой «Щербинская» в Подмосковье с объемом хранения 20 тыс. тонн и интересуется, в частности, «экспортным нефтетрейдингом через морские терминалы».

В ответ на запрос “Ъ” в «Миролюбе» уточнили, что «в отношении инвестиций в указанном вами регионе наши юристы изучают потенциальные риски, в том числе с учетом государственных мер противодействия санкциям, плюсы и минусы». Однако добавили, что «в связи с этим» версия с участием в переговорах Сергея Курченко «не находит подтверждения». Сам бизнесмен на звонки “Ъ” не ответил. В пресс-службе Сергея Аксенова отказались от комментариев.

В конце июня власти Крыма выделили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтяной терминал» на балансе принадлежащего Крыму «Черноморнефтегаза», а 9 июля Сергей Аксенов сообщил, что на актив есть «три заявителя»: «Покупатели большие и эффективные, которые на рынке известны».

Феодосийская нефтебаза может хранить 250 тыс. тонн и переваливать до 12 млн тонн нефти в год. В начале 2000-х годов ее активно использовали российские нефтяники для экспорта. На фоне расширения терминалов на юге России ее значение сократилось, а после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова. Но и это перестанет быть нужным с вводом железнодорожной части Керченского моста (планируется на конец года). По данным “Ъ”, в 2018 году поставки топлива на нефтебазу составили лишь 75 тыс. тонн и она убыточна. «Работа базы недостаточно эффективна, она требует масштабных капитальных вложений»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе минтопэнерго Крыма. В конце июня министр Вадим Белик говорил, что на это нужно около 1 млрд руб.

Источники “Ъ” оценивают актив в 700–800 млн руб., уточняя, впрочем, что с учетом инвестиций «он стоит ноль». Ключевой вопрос — привлечение грузопотока. Источники “Ъ” полагают, что этим и займется Сергей Курченко, который уже поставлял в РФ уголь из ДНР и ЛНР, а на Украину — российские СУГ. Есть у него интересы и в Крыму: как писал “Ъ” 6 марта 2017 года, связанная с бизнесменом компания купила нефтегазовую лицензию на шельфе полуострова. Наиболее привлекательным для нефтебазы было бы восстановление экспорта: в апреле Сергей Аксенов упоминал, что Крым планирует отправлять топливо в Сирию. Коммерческой целесообразности в покупке нефтебазы нет, считает Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков», основные крымские сети АЗС имеют свои мощности по хранению. Единственный вариант — экспорт топлива в уже подсанкционные страны, соглашается эксперт, поэтому «покупателем вряд ли будет компания, коммерческая в общепринятом понимании».

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел, Юрий Барсуков; Вадим Никифоров, Симферополь