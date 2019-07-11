Навальный вышел из спецприемника после десятидневного ареста

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника, где он отбывал 10 дней административного ареста за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил телеканал «Дождь». 1 июля Хорошевский суд Москвы признал господина Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Напомним, 12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. По данным «ОВД-Инфо», на мероприятии были задержаны более 420 человек. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. МВД сообщало о 1,2 тыс. участников и 200 задержанных. В их числе был и Алексей Навальный. Хорошевский суд Москвы не стал 4006079рассматривать административное дело Навального об участии в акции 12 июня в поддержку Голунова, вернув его в полицию «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению».

Об акции 12 июня читайте в материале “Ъ” «Право на защиту нарушено в принципе».