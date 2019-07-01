Навальный получил 10 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова 12 июня

Хорошевский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток за нарушение правил участия в несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшем 12 июня, сообщил в Twitter сам оппозиционер. Суд признал господина Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Наказание по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток. Решение суда отправить его под арест господин Навальный расценил как желание властей лишить независимых кандидатов на выборах его поддержки (единый день голосования — 8 сентября).

На суде оппозиционер также заявил, что не нарушал закон и что его задержание было необоснованным. «Я процитирую, не поверите, Владимира Владимировича Путина: дело Голунова — это не беззаконие, а произвол. Разве мог я оставаться в стороне от произвола? Я просто шел, зная, что московская полиция любит меня задерживать — никакого скандирования не было. Каждая секунда моего нахождения там — ее кто-то снимал и фотографировал», передает слова господина Навального «Интерфакс».

Напомним, 12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. По данным «ОВД-Инфо», на мероприятии были задержаны более 420 человек. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. МВД сообщало о 1,2 тыс. участников и 200 задержанных. В их числе был и Алексей Навальный. Хорошевский суд Москвы не стал рассматривать административное дело Навального об участии в акции 12 июня в поддержку Голунова, вернув его в полицию «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению».

Об акции 12 июня читайте в материале “Ъ” «Право на защиту нарушено в принципе».