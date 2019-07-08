Красноярская прокуратура завершила проверку счетной палаты

Прокуратура Красноярского края завершила проверку региональной счетной палаты, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Гайдук. Информацию о результатах проверки направят председателю краевого заксобрания Дмитрию Свиридову, однако раскрыть детали в прокуратуре отказались, сославшись на закон о персональных данных.

Напомним, в июне глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко отчиталась перед депутатами о результатах проверки министерства лесного хозяйства региона. Она оценила теневой сектор лесной отрасли в 30%.

Парламентарии обвинили главу палату в личной заинтересованности, поскольку ее дочь Мария Давыденко владеет и руководит компанией «Аэропром», выполняющей лесоавиационные работы. Министр лесного хозяйства Дмитрий Маслодудов и глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин направили заявление в прокуратуру. Госпожа Давыденко назвала «омерзительным» происходящее на сессии.

Губернатор Александр Усс назвал лживыми и необоснованными обвинения главы местной счетной палаты в хищениях в лесной отрасли.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Юлия Сасевич