Татьяна Давыденко назвала «омерзительным» происходящее на сессии заксобрания Красноярского края

Глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко дала второе интервью журналисту Андрею Караулову. Она рассказала о реакции депутатов на ее выступление на сессии заксобрания, состоявшейся 4 июня, и назвала все происходящее на заседании парламента края «омерзительным».

По ее словам, во время доклада она предлагала варианты решения проблемы, в том числе возобновить лесничества: сделать лесникам достойную зарплату, чтобы люди «ушли из криминала». Она отметила, чтобы оснастить лесников техникой потребуется 4,5-5 млрд руб. «Систему нужно менять, а у местной власти этого желания нет», - отметила госпожа Давыденко.

Также Татьяна Давыденко рассказала, что все вопросы к ней на сессии поступили от депутатов «Единой России»: «Там был свой режиссер, это был постановочный спектакль».

На сессии краевого заксобрания Татьяна Давыденко зачитала доклад Счетной палаты региона о результатах проверки краевого министерства лесного хозяйства. Интерес у депутатов вызвали не цифры из доклада, а бизнес ее дочери, а также интервью, которое она дала 31 мая в программе Андрея Караулова «Вокруг Кремля». Глава СП подтвердила, что ее дочь Мария Давыденко владеет предприятием ООО «Аэропром», которые занимается тушением лесных пожаров. Как отметила госпожа Давыденко, ее дочь не имеет никакого отношения к инвестпроектам и вырубкам леса.

Юлия Сасевич