Красноярский губернатор опроверг информацию о хищениях в лесной отрасли региона

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал данные о масштабных хищениях в лесной отрасли региона. «Чем циничнее ложь, тем больше в нее верят люди. Но, слава богу, мы живем уже в другие времена. Прозвучала цифра: 45 или 47 млрд руб. украдено и распределено по карманам чиновников. Шокировало беззастенчивой наглостью и цинизмом людей, которые произнесли эту цифру. У нас действительно есть такая цифра — 47 млрд руб. Это экспортная выручка всех предприятий Красноярского края. Это деньги, которые все предприятия региона получили за свою продукцию. Причем здесь коррупция, причем здесь карманы чиновников, я себе представить не могу»,— сказал глава региона журналистам.

Глава региона отметил, что лесная отрасль в Красноярском крае — одна из самых перспективных и в то же время «запущенных и достаточно сложных, к сожалению, и в криминальном отношении». В числе актуальных проблем отрасли Александр Усс назвал лесовосстановление. «Должен быть баланс между тем, сколько срубили и сколько высадили. Я должен поблагодарить руководителей нашей отрасли, министра Димитрия Маслодудова за то, что этой теме уделено не просто чиновничье внимание, к этой теме отнеслись как к личному вызову. В этом году восстановить несколько участков, которые ранее были брошены. Нам потребуется не более трех, максимум пять лет для того, чтобы этот баланс «сколько срубили, столько и высадили» обеспечить»,— сказал губернатор.

По его словам, «громкие заявления, касающиеся леса», начались после того, как прокуратура начала интересоваться этой темой. Губернатор предложил дождаться окончания проверки, которую ведут правоохранительные органы, и «сопоставить простые вещи». «У нас действительно интересный могучий и, я уверен, самый перспективный регион России. И поэтому неслучайно, что интерес к нему проявляют многие сильные мира сего, и часть из них, к сожалению, не очень озабочена нашей с вами судьбой — они преследуют свои и далеко не лучшие интересы. Поэтому вот такие наезды, как принято говорить в народе, стремление создать напряженность и сделать губернатора более сговорчивым,— они были, есть и, к сожалению, будут»,— заявил губернатор.

Напомним, в начале июня председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко отчиталась о нарушениях в лесной отрасли региона. По ее данным, более 5 млн га лесных угодий сдаются в аренду по льготным ценам, есть признаки использования лесных ресурсов не по целевому назначению, попытка организовать продажу леса через биржу привела к потере краем 200 млн руб.

Подробнее об отчете счетной палаты читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Оксана Павлова