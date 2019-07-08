Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнивший рейс Тбилиси—Москва, приземлился в аэропорту Шереметьево в 4:51. Это последний прямой рейс российской авиакомпании из Грузии.

Ранее свои последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили самолеты российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, а также из Москвы в Тбилиси — грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

О последствиях читайте в публикации “Ъ” «Грузия приценивается к санкциям».