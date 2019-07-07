Самолеты «Уральских авиалиний» и S7 последними вылетели из Тбилиси в направлении России

Самолеты российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в направлении России перед вступлением в действие запрета на прямое авиасообщение между странами, сообщили «РИА Новости» в аэропорту. Из курортного города Батуми в направлении России в полночь вылетит лайнер авиакомпании «Победа». Согласно расписанию, последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит «Аэрофлот».

Прямые рейсы между Грузией и Россией выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

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20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

О последствиях читайте в публикации “Ъ” «Грузия приценивается к санкциям».