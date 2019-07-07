В Греции начались досрочные выборы в парламент

В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня. Соответствующий указ был подписан президентом страны после обращения к нему премьер-министра Греции Алексиса Ципрас. Он объяснил необходимость новых выборов тем, что возглавляемая им правящая партия «Сириза» уступила оппозиционной «Новой демократии» на выборах в Европарламент.

В Греции голосование на выборах является обязательным, при этом наказания за неучастие не применяется. Прийти на избирательные участки обязаны 9,9 млн человек. Парламент избирается сроком на четыре года.

Как ранее сообщал “Ъ”, по мнению социологов, большинство голосов опять может получить «Новая демократия» — традиционная греческая партия, которая правила страной много лет и завела ее в долговой тупик.

О предвыборных настроениях в Греции читайте в материале “Ъ” «Новые старые на родине демократии».

О том, как партия премьер-министра готовится к выборам — в другом материале “Ъ”.