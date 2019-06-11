Президент Греции распустил парламент и объявил о досрочных выборах

Президент Греции Прокопис Павлопулос распустил парламент страны и объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 7 июля, соответствующий указ был опубликован на сайте парламента. Согласно конституции государства, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента.

Парламент в новом составе, который появится после выборов, проведет первое заседание уже 17 июля, после того, как новые депутаты принесут присягу. Далее начнутся процедуры формирования президиума парламента с избранием нового председателя, его замов, а также секретарей.

С предложением о проведении досрочных парламентских выступил в конце мая премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как возглавляемая им правящая партия «Сириза» уступила опозиционной «Новой демократии» на выборах в Европарламент. Господин Ципрас должен был озвучить свою просьбу президенту страны сразу по окончанию второго тура выборов местных органов власти, то есть 2 июня.

Как ранее сообщал “Ъ”, по мнению социологов, большинство голосов опять может получить «Новая демократия» — традиционная греческая партия, которая правила страной много лет и завела ее в долговой тупик.

О предвыборных настроениях в Греции читайте в материале “Ъ” «Новые старые на родине демократии».