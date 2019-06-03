Новые старые на родине демократии

Греция переживает турбулентный сезон выборов, начало которого совпало в этом году с началом курортного сезона. Недавно прошли выборы в Европарламент, а через месяц в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Андрей Плахов изучил настроения избирателей на примере города-курорта Лутраки, жители которого только что выбрали себе нового старого мэра.

Лутраки, расположенный на пограничье Аттики и Пелопоннеса, привлекает прекрасным пляжем и целебной минеральной водой. Это любимое место отдыха афинян, которые выезжают сюда на выходные. В июле и августе небольшой городок заполняется туристами из разных стран, не в последнюю очередь — из России.

Всего в местных выборах приняло участие 9,5 тыс. человек. Мэром Лутраки (в его юрисдикцию входят также соседние Перахора и Агиос-Теодорос) в третий раз стал шестидесятилетний Георгос Гионис, набравший во втором туре почти 55% голосов. Его серьезной соперницей выступила Мария Протапаппас: за нее проголосовало более 45% избирателей. Она работала в команде Георгоса Гиониса и принадлежит к той же партии «Новая демократия», которая сегодня находится в оппозиции, но рассчитывает на победу на грядущих национальных парламентских выборах, запланированных на 7 июля.

Из разговоров с местными жителями можно сделать вывод, что принципиальных различий между двумя кандидатами они не делают.

Некоторые признают заслуги старого мэра, при котором было построено спа европейского класса с радоновыми бассейнами. Другие считают, что Георгос Гионис силен по части самопиара, но недостаточно делает для того, чтобы город стал более чистым и привлекательным для туризма. Сетуют, что заморожен проект строительства железнодорожной линии от расположенного неподалеку Коринфа до Лутраки. Возможно, причина — сопротивление «мафии таксистов», получающих неплохую прибыль за счет перевозки пассажиров с железнодорожной станции в Коринфе.

За два дня до выборов состоялся митинг, на котором собрала своих сторонников Мария Протапаппас — пассионарная блондинка с хорошо поставленным актерским голосом.

На самом деле это голос скорее учительский: в свое время кандидат в мэры изучала теологию, преподавала в средней школе, потом переключилась на экономику и вот теперь — на политику. Среди тех, кто ее поддерживает, много женщин. Но, общаясь с ними, обнаруживаешь, что больших иллюзий они не строят. Например, говорят: «Может быть, при ней станет немного лучше». Некоторые подчеркивают, что политикам часто не хватает образования и культуры для того, чтобы управлять на современном уровне. Порой выбор самих местных избирателей диктуется соображениями, далекими от принципиальности, зато близкими патриархальной «семейно-кумовской» традиции.

Логика «проголосую за такого-то, потому что он кузен жены моего приятеля» весьма типична, особенно для маленького городка, где все друг друга знают.

Молодежь, которой и так немного в Лутраки, оказалась на выборах довольно пассивна. И этот настрой, проявившийся на лутракской мини-модели, характерен для греческой ситуации в целом. С одной стороны, существует раскол в обществе между сторонниками левых и правых, с другой — многие не видят существенной разницы между ними, считая и тех и других циниками.

На выборах в Европарламент правящая левая «Сириза» уступила более чем 9% правой партии «Новая демократия». И это несмотря на то, что лидер «Сиризы», премьер-министр Алексис Ципрас, незадолго до выборов снизил НДС для бизнеса и вернул пожилым грекам «тринадцатую пенсию». Многие не могут ему простить лавирования в ходе экономических торгов с Евросоюзом, шагов по отдалению православной церкви от государства и признания Северной Македонии в угоду тому же ЕС. Есть, правда, мнение, что таким образом Греция, имея с одной стороны не самое дружественное соседство с Турцией, пытается обезопасить себя с северного фланга, «облагородив» Македонию. Но сильнее звучит негодование из-за сделки. Многие греки утверждают: «Продано наше название и наша история».

Национальная гордость и сопутствующие ей комплексы весьма характерны для греков. И все же главным индикатором их отношения к действующей власти и идущим ей на смену оказывается чувство экономической безопасности, которое каждый ощущает на уровне своего кошелька.

Внешне за четыре года премьерства Ципраса ситуация в стране несколько стабилизировалась, но до преодоления кризиса еще далеко, и платить за это движение людям приходится ежедневно.

Они не видят просвета в ближайшем будущем и не верят, что кто-либо из политиков, приди он во власть, что-то реально изменит. Алексис Ципрас пошел на досрочные выборы с намерением если не победить (это маловероятно), то уменьшить разрыв в голосах, приняв еще ряд популистских решений типа налоговой амнистии и программ для безработных.

Скорее всего, после июльских выборов «Сириза» перейдет в оппозицию, но эта роль при нынешней ситуации, возможно, даже предпочтительнее.

По мнению социологов, большинство голосов опять получит «Новая демократия» — традиционная греческая партия, которая правила страной много лет и завела ее в долговой тупик. Ее новый лидер Кирьякос Мицотакис — представитель той же самой буржуазной олигархии и потомок элитарной политической семьи. Так что кланово-семейные связи и тут играют первостепенную роль. И хотя Кирьякос Мицотакис, получивший образование в Гарварде и Стэнфорде, социально чужд Алексису Ципрасу с его демократическим бэкграундом, не факт, что перемена мест слагаемых изменит сумму в греческом политическом балансе. Панос Мавропанос, фотограф и хозяин магазина «Вкус Коринфа» в Лутраки, говорит: «То, что политики врут нам всю жизнь, поняла в конце концов даже моя 90-летняя мама. Они говорят нам: побудьте немного рабами, а потом мы сделаем вас королями. Для меня очевидно, что, кто бы ни победил на выборах, Греция все равно останется рабом».