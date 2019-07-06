В столичной полиции усилили наркоконтроль

5 июля в ГУ МВД по Москве прошла первая коллегия после отставки двух генералов, подчиненные которых задержали журналиста «Медузы» с подброшенными ему наркотиками. Руководство главка распорядилось ужесточить контроль за расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, при этом полицейским напомнили, что наркотики угрожают национальной безопасности, а поэтому работа по ним не должна прекращаться.

Коллегия началась с того, что начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, напомнив подчиненным о недавней прямой линии с президентом, сообщил, что по ее итогам Владимиром Путиным были даны поручения, касающиеся органов внутренних дел. Первое явно было связано с делом журналиста Ивана Голунова: «Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, и принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью принимаемых по ним решений». Начальник главка тут же приказал своим заместителям Сергею Плахих и Наталье Агафьевой, возглавляющим полицию и следствие в столице, до 1 сентября организовать работу по исполнению данного поручения.

Затем начальник ГУ рассказал, как последние полгода работала столичная полиция. В частности, выяснилось, что она вместе с другими правоохранительными органами обеспечила безопасность при проведении 18 тыс. мероприятий, в которых приняло участие более 46 млн человек. При этом не было допущено ни одного «массового» нарушения. Полиция также провела 13 оперативно-профилактических операций и мероприятий, в том числе «Нелегал-2019». Было пресечено почти 59 тыс. нарушений иностранцами правил въезда либо режима пребывания в столице. Почти на 15% возросло число выявленных фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по местам их пребывания. Данные меры, отметил господин Баранов, позволили обеспечить дальнейшее сокращение количества преступлений на улицах города. А «постоянно проводимая работа», по его словам, укрепила положительные тенденции к сокращению таких преступлений, как разбои, грабежи и кражи. Профилактика позволила на 70% сократить число преступлений экстремистской направленности и на 15% — террористического характера.

Вместе с тем, отметил генерал Баранов, продолжает увеличиваться количество преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт и банковских счетов.

Так, за полгода количество интернет-мошенничеств увеличилось почти на 15% и превысило 2,5 тыс. «Вынужден констатировать, что в УВД по административным округам расследование таких преступлений находится не на должном уровне»,— сообщил начальник главка, отметив, что хорошие наработки есть только в Юго-Западном округе, где этим лично занимается начальник управления генерал-майор Юрий Демин. «Есть результаты, за которые не стыдно»,— отметил генерал Баранов и тут же сообщил, что за полицию Центрального округа ему как раз стыдно. В этом округе, по его словам, сосредоточено большинство кредитных и финансовых организаций, но это «не может служить оправданием». Олег Баранов поручил начальнику УВД по ЦАО генерал-майору Игорю Зиновьеву взять ситуацию на свой личный контроль.

На низком уровне, отметил глава ГУ МВД, находится и раскрытие хищений с банковских карт. Из 659 таких мошенничеств расследовано только 10%. Генерал Баранов сообщил, что в связи с этим «определен комплекс неотложных мер», потребовав, чтобы подчиненные «коренным образом перестроили» противодействие дистанционным кражам и мошенничествам.

Начальник главка рассказал, что более чем на 20% удалось сократить количество уголовных дел, сроки расследования по которым неоднократно продлевались.

На 12% снизилось число уголовных дел, расследование которых было завершено с нарушением сроков, предусмотренных УПК. Однако в районах ситуация с расследованиями по-прежнему вызывает вопросы. Так, в ОМВД по району Теплый Стан из 20 квартирных краж не раскрыто ни одной, а в ОМВД Ростокино за полгода из 273 расследуемых преступлений раскрыто только семь.

Основная работа должна быть сосредоточена именно в подразделениях районного звена, сообщил при этом господин Баранов. Аппарат ГУ МВД сейчас сокращают, передавая освободившиеся ставки «на землю». Благодаря этому за полгода районы получили 97 ставок с Петровки, 38 и еще 162 за счет сокращений в ГИБДД. Работа по оптимизации и перераспределению сотрудников будет продолжена, пообещал он.

В свою очередь, первый заместитель главы МВД Александр Горовой отметил, что в последнее время органы внутренних дел небеспочвенно критикуются в связи с делом Ивана Голунова. «Следственный комитет сделает выводы, а конечную точку поставит суд. Но личный состав (полиции.— “Ъ”) должен четко понимать, что наркотики — это угроза национальной безопасности»,— сказал замминистра. По его словам, то, что произошло с журналистом, повышает требования к качеству и законности работы, но никоим образом «не принижает ответственность в борьбе с этим очень вредным явлением».

По данным “Ъ”, по итогам коллегии генералу Зиновьеву объявили неполное служебное соответствие, а руководителей нескольких ОМВД, в том числе по Теплому Стану и Басманному району, уволили.

Николай Сергеев